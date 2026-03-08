3月8日星座運勢／金牛相親緣！天秤迎新戀 處女告白成
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：情緒控管得宜
感情：懂得討人歡喜
財運：經商順利有賺
幸運色：漆黑色
貴人：獅子
小人：處女
雙子座 ♊
工作：專業成為專家
感情：新友誼新夢想
財運：偏財收入頗豐
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：事業意外升遷
感情：新戀情新機會
財運：辛勤奔波得財
幸運色：丹寧色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：新創意有點子
感情：理想溝通互動
財運：搞創意收入廣
幸運色：金黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：適宜多看看書
感情：朋友介紹相親
財運：公司為你加薪
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：掌控處理局面
感情：有望告白成功
財運：藝術品賣高價
幸運色：粉橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：壓力重擔減少
感情：美麗意外邂逅
財運：金融理財有賺
幸運色：翠綠色
貴人：雙魚
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：提攜職場後輩
感情：珍惜眼前豔遇
財運：得到政府補助
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：與同事好合作
感情：到浪漫處約會
財運：討回之前的帳
幸運色：象牙色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：團隊合作愉快
感情：異性主動攀談
財運：有利金錢交易
幸運色：珍珠色
貴人：射手
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：真誠對待客戶
感情：熱情主動付出
財運：結識金融高手
幸運色：玫紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：具有分析能力
感情：親友介紹異性
財運：新人脈有錢賺
幸運色：銀灰色
貴人：金牛
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響