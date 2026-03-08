ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙露思夜市擺攤不做了！
冷氣團急凍「周二探13度」
直擊／舒華站上大巨蛋哽咽
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

永井 瑪麗亞 蔡瑞雪 Lala 舒華 楊烈 潘越雲 神田

3月8日星座運勢／金牛相親緣！天秤迎新戀　處女告白成

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：情緒控管得宜

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：懂得討人歡喜

財運：經商順利有賺

幸運色：漆黑色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：專業成為專家

感情：新友誼新夢想

財運：偏財收入頗豐

幸運色：寶藍色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：事業意外升遷

感情：新戀情新機會

財運：辛勤奔波得財

幸運色：丹寧色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：新創意有點子

感情：理想溝通互動

財運：搞創意收入廣

幸運色：金黃色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：適宜多看看書

感情：朋友介紹相親

財運：公司為你加薪

幸運色：卡其色

貴人：處女

小人：水瓶

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：掌控處理局面

感情：有望告白成功

財運：藝術品賣高價

幸運色：粉橘色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：壓力重擔減少

感情：美麗意外邂逅

財運：金融理財有賺

幸運色：翠綠色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：提攜職場後輩

感情：珍惜眼前豔遇

財運：得到政府補助

幸運色：藕紫色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：與同事好合作

感情：到浪漫處約會

財運：討回之前的帳

幸運色：象牙色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：團隊合作愉快

感情：異性主動攀談

財運：有利金錢交易

幸運色：珍珠色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：真誠對待客戶

感情：熱情主動付出

財運：結識金融高手

幸運色：玫紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：具有分析能力

感情：親友介紹異性

財運：新人脈有錢賺

幸運色：銀灰色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

14小時前

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

3小時前

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

11小時前

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

16小時前

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

3/6 14:17

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

12小時前

直擊／睽違10年…楊烈混血正妹女兒露面了！　美成這樣全場暴動

直擊／睽違10年…楊烈混血正妹女兒露面了！　美成這樣全場暴動

14小時前

已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為事業」

已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為事業」

12小時前

李蒨蓉結婚22年「夫認上千次想離婚」　她當場氣炸：你以為你誰啊

李蒨蓉結婚22年「夫認上千次想離婚」　她當場氣炸：你以為你誰啊

13小時前

今年首部泰國現象級電影！《送葬人2》大膽用素人　3.5天火速破億

今年首部泰國現象級電影！《送葬人2》大膽用素人　3.5天火速破億

13小時前

直擊／太辣凍未條！舒華跪地開腿辣爆　性感solo台灣首秀萬人叫瘋

直擊／太辣凍未條！舒華跪地開腿辣爆　性感solo台灣首秀萬人叫瘋

14小時前

直擊／陸元琪自揭「遭禁止出席袁惟仁告別式」兒女正面回應了！

直擊／陸元琪自揭「遭禁止出席袁惟仁告別式」兒女正面回應了！

20小時前

熱門影音

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強
經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！

施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使

舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使
Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料

趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

借老婆零用錢挺台灣！鳳梨玩運彩2天慘賠70萬　第3天靠「這招」神逆轉

1小時前20

戶田惠梨香、松坂桃李夫妻看日韓大戰！WBC轉播畫面拍到龜梨和也

3小時前10

胡瓜當中華隊最強後盾！東京觀戰WBC「一路相挺」　暖心喊話：是最棒的

3小時前2

3月8日星座運勢／金牛相親緣！天秤迎新戀　處女告白成

3小時前13

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

11小時前58

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

12小時前42

已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為事業」

12小時前84

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

13小時前30

今年首部泰國現象級電影！《送葬人2》大膽用素人　3.5天火速破億

13小時前40

白家綺太開心口誤包10位數紅包！ 黃豪平被家人以為他是同志

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶
    14小時前248
  2. 蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了
    3小時前22
  3. 國光女神遭劈腿求助　醫聽對方行徑驚呆
    11小時前108
  4. GQ編輯長「那個凱文」遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職
    16小時前2224
  5. 45年傳奇歌后潘越雲突宣布新身分
    3/6 14:176
  6. 直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿
    12小時前164
  7. 直擊／楊烈混血正妹女兒露面了！全場暴動
    14小時前2621
  8. 已故星二代遭他劈腿　日渣男星竟笑認：交往是為事業
    12小時前82
  9. 老公認上千次想離婚　李蒨蓉當場氣炸
    13小時前410
  10. 《送葬人2》素人立功！3.5天破億
    13小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合