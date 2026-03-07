ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3月7日星座運勢／水瓶短線獲利　巨蟹豐碩入帳

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：調整恢復心情

感情：約會增加友誼

財運：短線買賣獲利

幸運色：霧灰色

貴人：雙子

小人：水瓶

雙子座 ♊

工作：領導能力提升

感情：快樂談情說愛

財運：朋友請客吃飯

幸運色：米黃色

貴人：水瓶

小人：牡羊

天秤座 ♎

工作：善於營造氣氛

感情：溝通互動良好

財運：偏財運頗為佳

幸運色：淺綠色

貴人：處女

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：得到眾人賞識

感情：吃頓燭光晚餐

財運：小額買賣有賺

幸運色：純白色

貴人：射手

小人：處女

金牛座 ♉

工作：努力達成目標

感情：單身者受關注

財運：適時出場獲利

幸運色：粉橘色

貴人：天秤

小人：雙魚

處女座 ♍

工作：控制混亂局面

感情：意外美麗邂逅

財運：財富回收時刻

幸運色：奶茶色

貴人：魔羯

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：不斷嘗試改變

感情：適時讚美伴侶

財運：金錢入帳豐碩

幸運色：水藍色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天蠍座 ♏

工作：頭腦清晰明瞭

感情：積極表現自己

財運：頭腦清晰投資

幸運色：丹寧色

貴人：雙魚

小人：獅子

雙魚座 ♓

工作：保持熱情激情

感情：有機會異國戀

財運：財富控管得宜

幸運色：奶油色

貴人：巨蟹

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：創意的新思維

感情：得到異性關注

財運：生活消費減少

幸運色：玫紅色

貴人：獅子

小人：巨蟹

獅子座 ♌

工作：平穩解決麻煩

感情：互動多好心情

財運：懂得如何省錢

幸運色：透明色

貴人：天蠍

小人：雙子

射手座 ♐

工作：減輕自身負擔

感情：訂婚過程順利

財運：現金交易優惠

幸運色：藕紫色

貴人：金牛

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

