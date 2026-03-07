3月7日星座運勢／水瓶短線獲利 巨蟹豐碩入帳
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：調整恢復心情
感情：約會增加友誼
財運：短線買賣獲利
幸運色：霧灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：領導能力提升
感情：快樂談情說愛
財運：朋友請客吃飯
幸運色：米黃色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：善於營造氣氛
感情：溝通互動良好
財運：偏財運頗為佳
幸運色：淺綠色
貴人：處女
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：得到眾人賞識
感情：吃頓燭光晚餐
財運：小額買賣有賺
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
金牛座 ♉
工作：努力達成目標
感情：單身者受關注
財運：適時出場獲利
幸運色：粉橘色
貴人：天秤
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：控制混亂局面
感情：意外美麗邂逅
財運：財富回收時刻
幸運色：奶茶色
貴人：魔羯
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不斷嘗試改變
感情：適時讚美伴侶
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：頭腦清晰明瞭
感情：積極表現自己
財運：頭腦清晰投資
幸運色：丹寧色
貴人：雙魚
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：保持熱情激情
感情：有機會異國戀
財運：財富控管得宜
幸運色：奶油色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：創意的新思維
感情：得到異性關注
財運：生活消費減少
幸運色：玫紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：平穩解決麻煩
感情：互動多好心情
財運：懂得如何省錢
幸運色：透明色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座 ♐
工作：減輕自身負擔
感情：訂婚過程順利
財運：現金交易優惠
幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
