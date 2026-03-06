魔法迷看哭！《哈利波特》24年後世紀大擁抱　馬份現身百老匯力挺死對頭

記者蕭采薇／綜合報導

距離首部《哈利波特》電影上映已經過去24年，昔日在霍格華茲勢不兩立的「死對頭」哈利波特與跩哥馬份，竟然在紐約百老匯上演了世紀大擁抱！湯姆費爾頓（Tom Felton）驚喜曬出與丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）的緊緊相擁照，超溫馨的同框畫面立刻掀起全球魔法迷的熱烈暴動，直呼根本是超級回憶殺。

▲「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（左）和「馬份」湯姆費爾頓（右）相隔多年合體。（圖／翻攝自IG）

從飛天掃帚到百老匯！死對頭私下超暖相擁

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯姆費爾頓近期正巧也在百老匯舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》中，重新披上戰袍飾演「跩哥馬份」。而他趁著空檔，特別前往力挺丹尼爾在百老匯的最新舞台劇《每一件美好的事》（Every Brilliant Thing）。

湯姆在社群平台感性寫下：「從飛天掃帚到百老匯（Broomsticks to Broadway）。」並附上兩人在後台的溫馨合照、劇院外的打卡照，甚至還加碼翻出兩人童年時期拍攝《哈利波特》的稚嫩合影，讓大批粉絲看了一秒紅了眼眶。

▲丹尼爾雷德克里夫（左）正在紐約百老匯演出舞台劇，湯姆費爾頓（右）特地去力挺老友。（圖／翻攝自IG）

哈利波特成百老匯大前輩！「手把手」感動馬份

事實上，這對好兄弟私底下的交情深厚，湯姆費爾頓更是丹尼爾的頭號大粉絲，早在2018年以及2025年12月，他都曾親自現身百老匯支持好友的演出。

▲湯姆費爾頓去百老匯看丹尼爾雷德克里夫的最新舞台劇《每一件美好的事》。（圖／翻攝自IG）

去年6月，湯姆在東尼獎紅毯上受訪時曾透露，身為百老匯「大前輩」的丹尼爾，對迎來舞台劇初體驗的他給予了極大幫助。湯姆當時感性表示：「我的老同學波特、雷德克里夫，在百老匯有非常豐富的經驗。他牽著我的手，陪伴我度過所有難以學習的難關。」

▲「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（左）和「馬份」湯姆費爾頓（右）相隔多年合體。（圖／翻攝自IG）

相較於湯姆費爾頓的百老匯初體驗，飾演了十年「哈利波特」的丹尼爾，早在2008年就憑藉《戀馬狂》（Equus）踏上百老匯舞台，並一路主演了多部叫好叫座的作品。近期他更憑藉2023年復排版的音樂劇《歡樂歲月》（Merrily We Roll Along），風光奪下東尼獎音樂劇最佳男配角。兩人如今從魔法世界一路並肩走到戲劇最高殿堂，深厚的情誼感動無數影迷。