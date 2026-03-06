電視沒播沒關係！Disney+宣布「全台零時差」　直播第98屆奧斯卡

記者蕭采薇／台北報導

一年一度的影壇最大盛事即將到來，今年台灣電視沒轉播怎麼辦？影迷們別擔心！Disney+ 今日正式宣布，將於台灣時間3月16日上午6點30分，全台「零時差」同步直播第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。今年更找回曾獲艾美獎肯定、身兼編劇與製作人的王牌喜劇演員康納歐布萊恩（Conan O'Brien）連莊扛下主持棒，準備再次為全球觀眾帶來笑聲不斷的典禮盛況。

▲第98屆奧斯卡金像獎，將在Disney+轉播。（圖／Disney+提供）

《動物方城市2》角逐小金人！入圍神作線上直接補齊

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了準時鎖定星光熠熠的頒獎典禮，影迷們也能在平台上直接補齊本屆的超強入圍片單！包含強勢角逐「最佳動畫長片」的迪士尼與皮克斯最新力作《地球特派員》與《動物方城市 2》，還有入圍「最佳服裝設計」與「最佳視覺效果」的史詩鉅作《阿凡達：火與燼》（阿凡達3），都能在Disney+上無縫收看。此外，觀眾也能趁機回味歷屆奧斯卡得主《動物方城市》、《阿凡達》與《阿凡達：水之道》，將話題熱度一路延燒到頒獎典禮當天。

艾美獎神級團隊第三度聯手！打造頂級視覺饗宴

為了呈現最高規格的影壇盛典，本屆奧斯卡幕後陣容同樣大有來頭。典禮依然由兩位曾獲艾美獎肯定的現場大型直播節目製作人拉吉加保與凱蒂穆蘭，第三度聯手擔任執行製作，並由羅布佩因再度擔任共同執行製作、哈密什漢彌爾頓執導。不僅如此，傑夫羅斯、麥克史溫尼、塔琳赫德和莎拉勒文霍爾等黃金製作團隊也將再度回歸，保證讓這場電影人的最高殿堂毫無冷場，帶來最震撼的視覺饗宴。