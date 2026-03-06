SEVENTEEN珉奎來台灣！5／16為這品牌現身高雄　抽獎就有機會拿票

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SEVENTEEN珉奎（MINGYU）個人登台！他所代言的品牌SNICKERS®（士力架）近日發出重磅消息，他將為品牌出席見面會活動，5月16日預計在高雄流行音樂中心與歌迷相見，消費者只要參加「#SNICKERSwithMINGYU」抽獎活動，就有機會獲得活動門票。

▲SEVENTEEN珉奎將在5月來台見粉絲。（圖／翻攝自珉奎IG）



SNICKERS®所舉辦的「能量補給站」快閃活動將在5月14日至17日於高雄流行音樂中心舉辦，現場規劃多項趣味體驗，可以踏上球場挑戰籃球靈感的互動關卡，或透過不同關卡活動測試反應速度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SEVENTEEN珉奎將在5月16日現身高雄見面會，門票抽獎方法日後會公開。（圖／品牌提供）



除了快閃體驗活動，粉絲也有機會與珉奎見面的機會，只要參加 「#SNICKERSwithMINGYU」抽獎，就有機會獲得5月16日於高雄流行音樂中心舉辦的活動門票。活動相關資訊、參與方式與入場規範將於後續公告，敬請持續關注SNICKERS®官方臉書與Instagram最新訊息。