陳仙梅八點檔罕見演惡媳婦…被觀眾狂罵！走心「秒退群組」落淚了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔霸主《豆腐媽媽》收視再攀巔峰！4日播出創下平均收視3.68的新高紀錄，全台超過120萬人同時見證，最高一分鐘衝上4.24，各收視階層全面封王。

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

收視最高峰落在重頭戲「杜嘉蓮東窗事發」，陳仙梅飾演的嘉蓮因阻止公公洪都拉斯參加豆腐大賽被抓包，當眾下跪道歉，精湛演技讓觀眾邊看邊罵。

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

陳仙梅坦言自己看播出時也忍不住落淚，甚至因為角色太招罵，劇中老公藍葦華在萬家群組開玩笑大喊「趕快退群組啦！」沒想到陳仙梅真的秒退群組，驚呆所有人。她感性表示，看到社群上的攻擊心裡難免受傷，但也感謝這部戲帶來的關注。

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

劇中飾演小妹的宮美樂則展現家族溫情，笑說「嘉蓮退一次我就加一次，不讓妳退！」她更分享一個感人故事，表示有網友留言自認也是大家庭的長男媳婦，嘉蓮其實講出了許多媳婦這輩子都不敢說的心聲。宮美樂有感而發「我們為了成為自己人生的英雄，有時會成為別人故事裡的壞人，但不代表我們真的是壞人。」這席話也讓現場演員備受感動。

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

曾智希則幽默自爆，可能昨天播出跟陳仙梅吵架戲太兇「可能被喜歡她的觀眾詛咒了，昨天竟然發燒！」但看到收視佳績病都好了，興奮高喊「希望趕快破五破六，讓馮凱導演帶我們出國玩！」

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

而被虧桃花不斷的蘇晏霈，則是大方享受劇中的多場吻戲，笑稱這些互動是「天然的膠原蛋白、天然的外泌體」，讓她越拍越美，並呼籲全國觀眾繼續支持這部充滿溫度的作品。

▲《豆腐媽媽》收視再創新高。（圖／民視提供）

