張惠妹0遮掩素顏現身台東機場！　身旁竟是「綜藝天后」網驚：都是女神

記者蔡琛儀／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）去年底擔任總導演的台東跨年晚會大獲好評，而她近期大多時間都留在老家台東，男友Sam的酒吧也移往台東，資深藝人白冰冰近日在社群分享暖心巧遇，透露從台東返回台北時，在機場意外碰到阿妹，難得看到對方私下模樣，讓她忍不住發文大讚「孝順又貼心」。

▲白冰冰巧遇張惠妹。（圖／翻攝白冰冰臉書）

白冰冰表示，當時在機場巧遇阿妹，才知道對方專程陪媽媽一起到台北。她形容眼前的張惠妹，和舞台上霸氣四射的天后形象截然不同，「此刻看到的是一位細心照顧媽媽的乖巧女神」，貼心陪伴在媽媽身旁的模樣，讓人印象深刻。

她感性寫下，當下幾乎忘了眼前的人是享譽海內外、在舞台上熱情洋溢的歌壇天后，而是一位單純孝順的女兒，讓白冰冰相當感動，最後白冰冰也不忘送上祝福，直呼：「祝福她一切美好！」並在貼文標註「永遠的妹神」、「光芒四射的天后」。而戴著眼鏡的阿妹則穿著藍白條紋襯衫配紅色長褲，看起來相當樸素，依然相當漂亮又有氣勢。

粉絲紛紛直呼「天后遇到天后」、「兩位都是女神」有粉絲敲碗白冰冰邀請阿妹上她的節目《超級冰冰show》，白冰冰也笑回：「你這一敲我也心動了！要是真的請到他來，收視率可能不只破10，可能要把電視台屋頂掀開了。」