妙麗死會了！艾瑪華森機場激吻「墨西哥頂級千億富豪」　超狂老錢背景遭起底

記者蕭采薇／綜合報導

「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）又有新戀情了！現年35歲的她，於本月4日被直擊在機場與墨西哥億萬富翁企業家貢薩洛（Gonzalo Hevia Baillères）深情擁吻，隨後兩人更被拍到一起喝飲料，並前往高級餐廳共進浪漫晚餐。

▲艾瑪華森爆熱戀墨西哥「千億富豪」。（圖／達志影像）

據悉，這對愛侶早在2025年底就曾於法國阿爾卑斯山滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）被目擊約會，隨後又在墨西哥度假勝地蓬塔米塔（Punta Mita）留下愛的足跡，如今高調放閃，立刻掀起全球粉絲熱烈討論。

▲艾瑪華森被目擊熱吻墨西哥富商貢薩洛。（圖／達志影像）

擁千億商業帝國！新歡是墨西哥「老錢風」頂級富豪

能擄獲女神芳心的貢薩洛背景可是相當驚人！他出身於墨西哥聲名顯赫的商業世家，其家族創立了涵蓋礦業、保險、零售與金融的龐大商業帝國「巴爾集團」（Grupo Bal），旗下更擁有知名的高級連鎖百貨公司。

▲艾瑪華森頻頻被目擊和富商貢薩洛約會。（圖／達志影像）

身為含著金湯匙出生的「老錢家族」後代，貢薩洛的學歷也十分亮眼，曾就讀瑞士頂級貴族寄宿學校Le Rosey與邁阿密名校，最終取得經濟學學位。目前他並未單純接班家族企業，而是大展商業頭腦，擔任人工智慧（AI）科技公司Lok的執行長。

▲貢薩洛（左）是含著金湯匙出生的「老錢家族」後代。（圖／達志影像）

前女友是當紅天后！曾為他寫歌洩「異色瞳」超強家世

在與艾瑪華森擦出愛火之前，貢薩洛的感情史也十分精采。2022年至2024年間，他曾與演出過迪士尼電影《花豹少女隊2》的墨西哥流行天后貝琳達（Belinda）有過一段情。有趣的是，貝琳達在2025年發行的歌曲《Heterochromia》（虹膜異色症），一直被外界認為就是在描寫貢薩洛，因為他正好天生擁有兩隻不同顏色的眼睛。

▲艾瑪華森頻頻被目擊和富商貢薩洛約會。（圖／達志影像）

此外，歌詞中更毫不避諱地提到男方來自「老錢家族」（Old money），如今這段驚人家世隨著與艾瑪華森的戀情曝光，再度成為外媒與網友們津津樂道的八卦話題。