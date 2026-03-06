曾因花蓮強震取消演出！MISIA米希亞重返台灣　7／25日登北流

記者吳睿慈／台北報導

那一天的遺憾，終於等到再度相會之日！日本歌壇傳奇天后MISIA（米希亞）過去曾因花蓮地震影響忍痛取消，她於6日終於宣布來台開唱消息，將於7月25日在台北流行音樂中心舉辦《MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON》，再度來台開唱。

▲MISIA米希亞7月25日登台北流行音樂中心。（圖／馬斯頓娛樂提供）



米希亞1998年出道後，憑藉〈Everything〉、〈愛的形狀〉等歌曲走紅，從R&B到抒情曲風皆有代表作，以穩定的現場實力累積跨世代支持。她原定2024年4月來台開唱，但因花蓮地震影響而忍痛取消。自那天起，無法在現場與台灣粉絲見面成為她心中深深的牽掛。

演出取消後，米希亞對災區的關懷化為實際行動，於東京舉辦「MISIA PEACEFUL PARK with 徐若瑄」台灣地震災區支援演唱會，透過音樂傳遞支持與鼓勵，持續向台灣送上祝福。

▲MISIA米希亞演唱會票價圖公開。（圖／馬斯頓娛樂提供）



《MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON 台北公演》將於7月25日在台北流行音樂中心舉行，票價為新台幣4680、4280、3880、3280、2880、2480元。門票預計3月21日中午12點於年代售票網站、端點售票系統，以及四大超商機台同步販售，包括全家FamiPort、7-11 ibon、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧go。主辦單位為馬斯頓娛樂，更多詳情請鎖定台北公演官方社群專頁。