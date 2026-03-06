張景嵐穩交ing「邀看貓後空翻」揭約會暗號　談慾望：先滿足身體

記者黃庠棻／台北報導

張景嵐開春挑戰新領域，跨界探索藝術表現，這次攜手平面設計師葉忠宜共創作品，將在「草率季」十週年展覽正式參展，兩人以desire「慾」為主題、共創6幅作品呈現於展覽入口處，展期從3月6日起一連三天在台北表演藝術中心盛大舉辦，2人將於今（6）日進行講座對談，分享如何用影像與文字去解構這些社會行為，呼籲大家蒞臨現場踴躍參與。

▲張景嵐與平面設計師葉忠宜跨界合作。（圖／menomeno提供）

張景嵐呼籲大家來輕鬆看展「不要帶著看嚴肅藝術的壓力，如草率季創辦人Frank說的把它當成一場有趣的『藝術家們打造的貧民窟』，用有趣、調皮的視角來詮釋日常的觀察。」兩位藝術家分別以「攝影」與「書法」來詮釋亞洲社會對「慾望」的各種隱晦行為。

張景嵐從小學習書法和國畫，這次以草書形式揮毫文字「要不要上來吃泡麵」、「要不要看我的貓後空翻」、「我家Wi-Fi密碼是」、「我家有一顆會發光的石頭，聽說摸了會轉運」、「Netflix and chill ?」、「你想買可樂嗎？」，具有感官的攝影作品則為葉忠宜在日本求學時期所拍攝，兩人藝術的交融讓作品真實傳達時下年輕用語、社群中常見的「約會暗號」、也表達出慾望的暗喻。

張景嵐目前感情穩定，對於「慾望」與當代的約會文化，她認為應該正視而非避談「亞洲社會對慾望往往很隱晦，但我認為與其壓抑，不如真實的正視它。」更分享「當心裡感到不平衡時，有時要先滿足身體與心理的需求（慾望），問題才能迎刃而解 。」鼓勵大家不要因為社會眼光而抗拒真實的感受，而是以開放的態度去觀察這些社會現象 。

對所有事情都是親力親為，張景嵐努力衝刺事業、擁有多元身分，過往在演藝圈擔任模特兒、演員、主持人發光發熱，如今更創辦副業menomeno及日京山風經營有成，2026年一開春就探索藝術領域。

被問到心境上有何不同，張景嵐認為是創作本質的轉移「演藝工作通常是去詮釋別人的劇本或是滿足別人的期待，但這次是以『創作者』，也把自己對社會的觀察轉化為作品 。」

透過這次參展，張景嵐也期許能打破標籤「我一直想透過品牌「日京山風」推廣生活美學，能抽離藝人的肖像光環之外，也希望讓大家專注在作品想要傳達的訊息 。」更指出「演藝圈有時需要官方說法，但在藝術的世界裡，我能更誠實地探討像「慾望」這樣私密且真實的議題 。」

