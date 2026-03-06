45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

記者蔡琛儀／台北報導

出道45年的傳奇歌后潘越雲推出睽違7年的全新單曲〈我和我自己〉，一手包辦製作、詞曲創作與配唱，將多年人生體悟化為音符，為自己橫跨近半世紀的音樂生涯寫下全新註解。這首作品不僅展現她寶刀未老的創作實力，更被視為近年最具企圖心的一次音樂進化。

▲ 潘越雲推出新歌〈我和我自己〉。（圖／雲凱工作室提供）

潘越雲坦言，新歌靈感來自長年與自己相處的孤獨感。她將「與孤獨共舞」視為人生哲學，形容孤獨就像呼吸般自然，也是一種能讓心靈安定的力量。她表示，專注自我、不向外尋求依靠，是她最樸素的人生觀。

私下的潘越雲相當享受獨處時光，她笑說自己「孤獨耐性很高」，一個人吃飯、看電影都是日常。平時在家最常做的事就是與貓相處、與自己對話，這些生活片段也成為她創作的重要養分。

▲潘越雲新歌MV特地前往北海岸海邊拍攝。（圖／雲凱工作室提供）

除了音樂創作，她這次更首次跨界擔任MV導演，從造型、拍攝到剪輯皆親自參與。她透露，多年來看電影培養的美學經驗讓她在影像創作上更有想法，「我不只看劇情，也會研究配樂、節奏和畫面構圖。」

MV特地前往北海岸海邊拍攝，呼應歌曲孤寂而遼闊的氛圍。拍攝當天適逢寒流來襲，潘越雲仍穿著單薄紗裙迎風入鏡，只為呈現理想畫面。她也透露目前正準備新專輯與45週年巡演，希望很快能帶著新作品與歌迷見面。