台灣狂燒9千萬票房！《再見了，可魯》22週年重映　3／27返大銀幕

記者吳睿慈／綜合報導

還記得2004年夯遍全台的《再見了，可魯》嗎？電影上映22週年之際，台灣片商6日宣布將以「數位經典重映」形式，於3月27日起重返大銀幕。這部以「導盲犬」為主題的感人之作，無疑是當年的台灣現象級電影，不僅全台熱賣9000萬台幣，順利登頂成為年度最賣座日片，更是台灣觀眾心目中最具代表性的狗狗電影之一。

▲台灣賣破9千萬票房，《再見了，可魯》22週年數位經典重映。（圖／采昌國際多媒體提供）



《再見了，可魯》最初源自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平共同創作的小說作品。石黑以質樸細膩的文字，搭配秋元良平長達12年所拍攝的珍貴圖像，忠實記錄拉布拉多導盲犬「可魯」平凡卻瑰麗的一生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作品不僅描繪導盲犬的成長與訓練過程，也呈現牠與視障者飼主之間的深厚情感連結，同時反映日本導盲犬培育制度與視障者福利等社會議題。小說自2001年出版後迅速走紅，累計銷售突破百萬冊；2002年推出的台灣中文版也熱銷15萬冊，掀起廣大讀者關注。隨著小說人氣持續攀升，可魯的故事也陸續被改編成不同形式。2003年6月，日本NHK電視台推出同名電視劇，廣受觀眾好評；隔年推出電影版，由日本奧斯卡得主崔洋一執導，小林薫、椎名桔平、香川照之、寺島忍等實力派演員共同演出。

▲《再見了，可魯》3月27日重返大銀幕。（圖／采昌國際多媒體提供）



本片在台灣上映時，也同樣掀起熱潮。回顧2004年的台灣電影市場，正由《明天過後》（The Day After Tomorrow）、《蜘蛛人》（Spider Man）、《功夫》等大型商業大片主導，也有《鬼來電》、《在世界的中心呼喊愛情》等經典日片，但本片仍在競爭激烈的市場中脫穎而出，全台票房賣破9000萬新台幣，一舉成為當年台灣最賣座的日本電影。

《再見了，可魯》由真人真事改編，全片細緻呈現導盲犬在現實生活中的重要角色，從幼犬培育、專業訓練，到實際協助視障者行走、辨識環境與避開危險等日常工作，都透過真實而具體的畫面呈現在觀眾面前。同時，本片也溫柔描繪視障者在生活中所面臨的挑戰，以及跟導盲犬從最初的陌生與抗拒，到逐漸建立信任與依賴的心理轉變。透過這段人狗之間的深刻羈絆，觀眾不僅能看見一段動人的陪伴關係，也更能理解視障者的生活世界，具備溫暖情感與深刻社會意義。