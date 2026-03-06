台八女星車禍眼皮被削掉…才靠醫美重建「開工又遭追撞」車頭全毀

記者黃庠棻／台北報導

在民視八點檔《豆腐媽媽》中表現亮眼的藝人徐千京，農曆年後開工竟驚傳交通意外。徐千京透露，日前在高速公路上因塞車靜止時，突遭後方來車撞擊。雖然剛牽半年的新車受損讓她心疼不已，幸好人平安無事，僅鼻子輕微碰撞方向盤。

▲徐千京又遇上車禍，所幸這次人平安無事。（圖／民視提供）

回憶事發當下，徐千京坦言瞬間嚇了一大跳，但隨即保持冷靜，第一時間下車拍照紀錄。由於正值塞車路段，恰巧有警車經過，處理過程相當迅速。隨後前往警局做筆錄時，現場多位警察一眼認出她就是《豆腐媽媽》的演員，親切詢問讓原本緊繃的氛圍輕鬆了不少。

徐千京表示，雖然對愛車受損感到心疼，但對方的車頭損毀更為嚴重，雙方都展現出處理誠意。目前愛車已送廠維修，這段期間她暫時借用母親的車代步。

巧合的是，徐千京透露去年底曾向算命老師詢問2026年的流年運勢，當時老師便斷言她將遇上車禍，由於平時都有固定佈施做公益，對方叮囑她要保持正向思考。沒想到今年初果然發生意外，但結果是「大事化小、人體無傷」，讓她對這段心靈指引更加信服。

徐千京感性分享，算命師給予她的正能量與正確觀念，讓她在面對不如意時能以更平和的心態應對。經過幾次驚險的駕駛經驗，徐千京坦言現在對交通安全極為重視，不但會提早出門預留緩衝時間，開車也轉為「溫和派」。雖然偶爾會因他人的違規駕駛感到焦慮，但這次意外讓她更加珍惜生命的寶貴。

事實上，這並非徐千京第一次遇上車禍，她先前曾遇車關毀容，當時眼角削去一整塊肉，角膜嚴重破損，右眼的視力受到嚴重影響，僅剩0.2，車禍後嚴重毀容，一度不敢照鏡子，除了手術治療還得一邊看精神科維持身心狀況，幸運的是，之後透過醫美慢慢重建，修復過程持續5年。