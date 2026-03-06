崔真實16億遺產遭母私吞？女兒引爆爭產戰火　外婆淚揭委屈真相

記者田暐瑋／綜合報導

南韓「戲劇女王」崔真實2008年因不堪網路謠言迫害而自殺，享年39歲。崔真實的遺產問題一直是媒體關注的焦點，據悉遺產高達韓幣700億元（約新台幣16.7億元），但崔的母親卻被指控獨吞遺產，未留給崔真實的子女。

崔真實的女兒崔俊熙近期宣布將於5月與圈外人結婚，崔俊熙在2023年曾表示，外婆在她成年之前已經耗盡了屬於她的遺產，祖孫關係出現裂痕，但外婆鄭玉淑對此表示相當委屈，強調自己從未動過女兒的遺產。

▲崔真實2008年離世。（圖／CFP）



崔真實的媽媽鄭玉淑在接受訪問時透露，崔真實在2004年與前夫趙成珉離婚後，因無法活動而幾乎耗盡了現金，她去世後仍需支付廣告違約金和稅款，留下的遺產大幅減少，目前僅剩一棟住宅和一處工作套房，由崔真實的子女各自繼承50%的股份，並且每月租金收入歸他們所有。

鄭玉淑表示，網路上流傳她獨吞遺產的說法並不屬實，並希望能澄清這些不實指控，自己未曾獲得任何遺產，並強調在崔真實過世後，家庭的經濟狀況並不寬裕，卻從未擅自出售女兒的任何不動產。

