全智賢二兒子長相首曝光！　她巧遇「全智賢帶娃」：母子長超像

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星全智賢於2012年結婚，但她婚後很保護家庭隱私，不曾對外曝光過2個兒子的照片。近日，演員韓佳人恰好在自己的YouTube頻道聊起巧遇她的日常，韓佳人驚呼：「二兒子跟她（全智賢）長得幾乎一模一樣！」馬上掀起熱議，韓網熱烈稱讚「一定是個俊俏美男」。

▲▼韓佳人曾在親子咖啡廳巧遇全智賢母子。（圖／翻攝自韓佳人YouTube）



韓佳人經常透過YouTube頻道與粉絲溝通，近日，她在最新影片聊起過去在親子咖啡廳巧遇全智賢的趣事，「我突然看見一個小朋友，突然覺得這個小朋友好像在哪裡看過，我心想『是認識的小孩嗎』，因為小朋友長得跟全智賢一模一樣」，沒想到下一秒，就看見全智賢本人從房間裡走出來。

▲韓佳人透露，全智賢與二兒子長超像。（圖／翻攝自全智賢IG）



韓佳人才意識到那位小朋友就是全智賢的兒子，「二兒子真的跟她長得幾乎一樣」，令她一眼就認出小孩的真實身份。由於全智賢從未對外公開過小孩長相，韓佳人的證詞使得粉絲更好奇「小兒子一定長很帥」、「好想看長得跟全智賢一樣的小朋友」。

全智賢於2012年結婚，婚後育有2子，大兒子在2016年出生，小兒子則是2018年出生，過去，也有網友拍到全智賢與老公崔俊赫帶著兒子外出吃飯，目擊民眾皆驚呼不已，而她身爲巨星媽媽，但從不缺席兒子學校的活動，也曾與老公一起現身小孩的校慶掀起轟動。