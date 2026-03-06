廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲領銜主持。江宏恩和老友廖家儀齊聚合唱高難度情歌〈繁華攏是夢〉兩人以完美的歌聲驚豔全場。沒想到歐漢聲當眾拱瓜哥加碼示範，更戲稱他是「來自苗栗的帕華洛帝」。

▲江宏恩(右起)廖家儀、胡瓜與歐弟唱歌不忘搞笑。（圖／華視提供）

騎虎難下的胡瓜，只好硬著頭皮開金口，不料光是第一句「人若是疼著……」就慘爆大破音！失控的音準讓陳亞蘭笑到完全崩潰，甚至掩面逃離現場。不甘示弱的歐漢聲隨後也自信喊話：「我的高音可是信（蘇見信）教我的！」怎知一開口同樣難逃破音魔咒，尷尬的歐弟當場糗到崩潰大喊：「我怎麼會這樣！我不玩了！」原先的浪漫氣氛在主持群接連模仿下，竟崩壞成一場大型「破音現場」。

▲郭子乾(右)使出各種荒謬又老套的話術，讓陳亞蘭(左)在現場「忍笑到發抖」。（圖／華視提供）



備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」邀來江宏恩、廖家儀、曾心梅、陳思安、李愛綺、邵大倫、林俊逸、鍾采穎及余凱揚等豪華陣容。鮮少在歌唱節目露面的演員廖家儀驚喜現身，當被問到本次的登台演出，她自信滿滿表示：「製作單位說唱得好才能上，那我當然要來！」此話一出，歐漢聲絲毫不給面子，立馬當眾吐槽：「是梁靜茹給妳的勇氣來唱歌嗎？」一旁準備與她對唱的歌后曾心梅也忍不住補刀：「所以我們一定要挑家儀姊『能唱』的歌。」連環箭讓廖家儀當場尷尬低頭竊笑。

▲「驚聲尖笑」單元。（圖／華視提供）



熱門古裝單元「現代包青天」祭出超狂卡司，邀來模仿天王郭子乾與白雲分別飾演「山神乩身」與「山神桌頭」。兩位神棍在村裡招搖撞騙，企圖以神明旨意斂財，甚至貪圖美色，強逼飾演村長女兒的麻衣「原地結婚」。

陳亞蘭飾演包青天親自微服出巡與騙徒大鬥法，沒想到郭子乾使出各種荒謬老套的話術虛晃，讓一向專業的陳亞蘭現場「忍笑到發抖」，邊笑邊問道忍不住當眾吐槽：「你還有別招嗎？」郭子乾更當場加戲，靈魂附體模仿起「柯文哲」，神還原的表情讓對戲的白雲也瞬間破功、瘋狂笑場，場面一度混亂到錄不下去。