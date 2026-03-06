陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

記者田暐瑋／綜合報導

2026年WBC世界棒球經典賽5日在東京巨蛋正式展開，台灣隊在首戰中以0：3不敵澳洲隊，隊長陳傑憲至第六局時，不幸受傷造成食指骨裂，無法繼續參賽，讓球迷感到心疼，湧入奧洛林的個人Instagram帳號洗版開轟，知名網紅Cheap傻眼批評，認為這種行為「有夠丟臉」。

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

隊長陳傑憲不幸遭到澳洲投手奧洛林（Jack O'Loughlin）投出的觸身球擊中左手食指，造成骨裂，無法繼續參賽。賽後，許多台灣球迷湧入奧洛林的個人Instagram砲轟，甚至出現辱罵言論，迫使奧洛林將帳號設為私人。對此，網紅Cheap批評這種行為有夠丟臉，並指出台灣球迷的行為不僅無助於球隊，還損害了台灣球迷的形象，形容這些人變成「世界鍵盤經典賽」的參賽者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲在賽後也發表了安撫球迷的聲明，他表示：「既然發生了就坦然面對，這就是比賽的一部分。」強調每位球員都承擔著國家的勝負壓力，突發狀況是比賽中難以避免的，並感謝大家的關心，呼籲球迷以平和的心態支持球隊。

▲奧洛林關IG。（圖／翻攝自奧洛林IG）