朴春退追2NE1所有人！「Dara也取關她」　17年姐妹情疑破裂

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團2NE1近日爆出成員間的爭議事件，朴春指控自己在過去的藥物爭議中被當作「替罪羊」，並暗示Dara捲入毒品事件，Dara發聲否認並擔心她健康狀況，但被發現兩人IG已經互相取消關注，姊妹情疑似破裂。

在被朴春指控後，Dara隨即做出回應，透過正式聲明強調自己從未吸毒，稱朴春的說法毫無根據，雖然語氣看起來平靜，但有粉絲發現，朴春已取消追蹤Dara及2NE1其他成員，唯一一位追蹤的是演員李敏鎬，不只如此，Dara也取消關注朴春，讓許多老粉絲心痛不已。

▲2NE1。（圖／翻攝自2NE1 IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

在風波敏感時刻，Minzy的發文也受到關注，她轉發一張YG師弟WINNER、iKON和Dara合照的照片，並配上名為〈FAMILY〉的歌，讓不少人推測她是用保守的方式力挺Dara。

據韓媒《OSEN》報導，朴春的友人表示：「我們剛剛得知這一情況。如大家所知，朴春因健康問題才會發出這樣的文章，請大家理解。」隨後，朴春刪除了該文，公司也發聲回應：「社群媒體上的文章透過多種方式擴散，導致被誤解或引發不必要的誤會，請大家停止轉發。」



