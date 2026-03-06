蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「她1句話自證心虛」：老婆告不成才有鬼

記者田暐瑋／綜合報導

蔡瑞雪因與已婚KOL「那個凱文」爆出不倫緋聞成為關注焦點，5日發表聲明強調對方正與老婆處於分居狀態，並在進行離婚協商，自己僅是出於朋友的關心。但律師李怡貞指出，這份聲明可能在法律上自證侵害配偶權，「蔡瑞雪自證成這樣，侵害配偶權不成才有鬼。」

李怡貞發文分析蔡瑞雪聲明，指出最初曝光的畫面僅拍到蔡瑞雪與凱文在住處進出，並一同享用外送火鍋，僅憑這些畫面難以直接認定蔡瑞雪為小三，除非有後續更具說服力的證據，「週刊應該還有東西沒放出來，比如說拍到過夜，而且是好多夜之類的，那麼蔡瑞雪就逃不掉。」

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，李怡貞也直言蔡瑞雪的律師函等於是一種「自證」，認為如果是普通朋友，不會此地無銀三百兩特地發律師函，更不會提到男方婚變的詳細進度內容，也提出了三點質疑：一是蔡瑞雪的說法似乎承認早已知悉對方有配偶；其次，她與凱文去年11月才認識，若只是普通朋友，為何需要了解對方的婚姻狀況；最後，若僅是朋友，為何在滑雪返台後仍需由凱文接送，未先回自己的住處整理行李。

李怡貞直言，「自己坐實有鬼的律師函真的少見。凱文妻提告吧，蔡瑞雪自證成這樣，侵害配偶權不成才有鬼。蔡瑞雪自己著急或是心虛發的律師函其實也證明她自己覺得不對勁完蛋了。」

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）