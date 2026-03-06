美女書法家胸長腫塊9年！6年未回診「已大到肉眼可見」　檢查痛到噴淚

記者田暐瑋／綜合報導

趙心妍（原名趙芸）擁有「美女書法家」稱號，近日透露身體出現不知名病症，在看到許維恩罹患乳癌後，驚覺胸前腫塊不太對勁，決定不再逃避，勇敢回醫院檢查。

趙心妍9年前生子「左胸長出腫塊」 6年沒複診嚇壞醫生



許維恩罹患乳癌消息引發大眾譁然，趙心妍5日坦言2017年生下孩子後，在斷奶過程中發現左胸有兩個小結節，原本以為隨著退奶會自然消失，卻未曾想這些腫塊持續存在，最近半年更是脹痛加劇，「左手抬起時，用肉眼就能看出來，要面對了。」

▲趙心妍胸長腫塊9年。（圖／翻攝自趙心妍臉書）



當趙心妍回到北醫乳房中心進行檢查時，醫師驚訝地發現她自2019年以來未曾回診，隨即進行乳房攝影和超音波檢查，她提到，比起超音波舒服得令她快睡著，乳房攝影因為是胸骨被用力擠壓，讓她差點痛到流淚。經過檢查後，趙心妍目前正靜待下週的回診結果：「希望一切平安。」

2因素恐誘發乳癌 2大高風險族群考慮預防性切除

醫師提醒，飲食習慣不當及缺乏運動會導致肥胖，進而引發慢性疾病，這些都可能增加乳癌的發生機率，建議女性應定期進行自我檢查，並注意腫塊的形狀與變化，若發現腫瘤形狀不規則或邊界模糊，特別是直徑超過2至3公分，應儘快就醫檢查，以免錯過最佳治療時機。

許維恩沒有乳癌家族病史，腫瘤卻迅速惡化，引發關注，根據國內乳癌專家、北榮副院長曾令民的說法，適合考慮預防性切除的族群主要有兩類：首先是「明確基因突變高風險群」，例如BRCA1和BRCA2基因突變者，其一生中罹癌風險高達60%至80%。其次，對於有強烈家族病史的人，即使基因檢測結果正常，若家族中有多名年輕乳癌患者或其他相關癌症病史者，也可考慮此手術。

