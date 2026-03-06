馬思純宣布恢復單身！掰了樂團男友　陸網狂刷恭喜

記者黃翊婷／綜合報導

大陸女星馬思純2016年憑電影《七月與安生》，與周冬雨共同獲得金馬影后，但她2021年爆出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（張曼樂）交往，由於男方過去有許多爭議言行，不少粉絲都不看好兩人的戀情。不過，馬思純近期在廣播節目中，透露已經恢復單身，相當於公開宣布分手張哲軒。

▲馬思純在廣播節目上透露已恢復單身。（圖／翻攝自微博／馬思純）

馬思純2021年3月被爆出與張哲軒交往，但張哲軒曾被爆料疑似涉及一夜情、不注重安全性行為，甚至對女性說話時言語輕佻，所以這段戀情並未被粉絲看好。而馬思純2022年8月在張哲軒的微博留言，等同公開認愛，還曾在節目中形容對方「像太陽一樣照亮自己」。

▲張哲軒2025年間疑似鬥毆受傷，被目擊現身北京某醫院急診室及派出所。（圖／翻攝自微博）

不過，2025年間一度傳出兩人已經在2024年6月分手，但馬思純、張哲軒均未正式回應。直到今年3月5日，馬思純參加壹心娛樂董事長楊天真的廣播節目，才在節目上坦言已經恢復單身，楊天真也表示馬現在的狀態比前2年好很多。

微博上網友們也是狂刷「恭喜」，大家紛紛留言祝福馬思純，「我只能說恭喜美女，單身萬歲」、「話不多說，祝妳事業有成」、「我去，終於分了」、「喜大普奔普天同慶」、「終於分手了，恭喜馬姐」。