女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

▲ AKB48 Team TP改名為TPE48。（圖／好言娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

AKB48 Team TP在農曆年拋出震撼彈，正式宣布正名為「TPE48」，今（5日）舉辦第11張單曲發片記者會，在新團名之下發行全新作品，全新單曲《偷偷被你打敗》戀愛感滿格，首次擔任單曲C位的22歲成員伊品，坦言籌備期間壓力過大，不僅食慾不振，體重也不斷下滑，讓她擔心到向媽媽求助：「媽媽，我覺得我好像快死了。」

▲▼ TPE48推出新單曲《偷偷被你打敗》。（圖／好言娛樂提供）



身高166公分的她，體重更是幾乎跌破40公斤。她因此上網查詢自己是否得病，媽媽則安慰或許是她抗壓性太強，身體比心理更先感受到壓力。她則坦言當時特別想證明自己的能力，所幸目前身體狀況已逐漸恢復，不會跳一下舞就沒力氣。



自嘲「傷病女團」的TPE48，成員們身上的大小毛病也不少。林于馨透露，上月在過年特別節目《WE ARE》挑戰Energy「16蹲」，練習期間經常聽到膝蓋發出機械般聲響；團內年紀最大、現年25歲的劉曉晴則笑說，團員看到她時偶爾會幫忙搥背。蔡亞恩則是2年前左腳腳踝韌帶斷裂，若練習太過激烈便會水腫，目前每週回醫院復健科推掉積水，經常痛到尖叫。

劉曉晴也透露這首歌的氛圍與過去作品很不同：「前幾首單曲比較偏夢想主題，這次的主題偏向甜甜的戀愛感，老師也有希望我們唱的可愛一點。」身為C位的伊品則坦言壓力不小：「之前的單曲比較少有個人part的機會，這次直接在前面有一整段，感覺要肩負起讓大家聽到開頭就想聽下去這首歌的責任。」

