海產捐75％肝救癌父
女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

▲▼ AKB48 Team TP改名為TPE48。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP改名為TPE48。（圖／好言娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

AKB48 Team TP在農曆年拋出震撼彈，正式宣布正名為「TPE48」，今（5日）舉辦第11張單曲發片記者會，在新團名之下發行全新作品，全新單曲《偷偷被你打敗》戀愛感滿格，首次擔任單曲C位的22歲成員伊品，坦言籌備期間壓力過大，不僅食慾不振，體重也不斷下滑，讓她擔心到向媽媽求助：「媽媽，我覺得我好像快死了。」

▲▼ TPE48推出新單曲《偷偷被你打敗》。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ TPE48推出新單曲《偷偷被你打敗》。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ AKB48 Team TP改名為TPE48。（圖／好言娛樂提供）

身高166公分的她，體重更是幾乎跌破40公斤。她因此上網查詢自己是否得病，媽媽則安慰或許是她抗壓性太強，身體比心理更先感受到壓力。她則坦言當時特別想證明自己的能力，所幸目前身體狀況已逐漸恢復，不會跳一下舞就沒力氣。
 
自嘲「傷病女團」的TPE48，成員們身上的大小毛病也不少。林于馨透露，上月在過年特別節目《WE ARE》挑戰Energy「16蹲」，練習期間經常聽到膝蓋發出機械般聲響；團內年紀最大、現年25歲的劉曉晴則笑說，團員看到她時偶爾會幫忙搥背。蔡亞恩則是2年前左腳腳踝韌帶斷裂，若練習太過激烈便會水腫,目前每週回醫院復健科推掉積水，經常痛到尖叫。

劉曉晴也透露這首歌的氛圍與過去作品很不同：「前幾首單曲比較偏夢想主題，這次的主題偏向甜甜的戀愛感，老師也有希望我們唱的可愛一點。」身為C位的伊品則坦言壓力不小：「之前的單曲比較少有個人part的機會，這次直接在前面有一整段，感覺要肩負起讓大家聽到開頭就想聽下去這首歌的責任。」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

TPE48

1小時前45

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！　「上銬帶回警局」凌晨才獲釋

1小時前40

趙露思過年沒回家「揪朋友外地過」　認會孤單吐心聲

1小時前0

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

2小時前44

「啦啦隊女神」不捨中華隊輸球！　吐真實心聲：只能失落一下下

3小時前71

《豆腐媽媽》替身案惹怒政府！文化部祭重罰「最慘禁3年」　2劇組補助飛了

3小時前10

簡廷芮超正親妹生了！　甜曬兒子萌照：痛楚化作同等幸福

3小時前1

AI逼真復活豬哥亮！《高雄有顆藍寶石》揭秀場內幕　高凌風、鳳飛飛全躍上海報

3小時前20

謝京穎懷雙胞胎「驚覺鼻子變大」　親吐心聲：一切是最好的安排

3小時前0

天心首戰鬼片：面目全非也可以！　韓國尪停車場「超猛特訓」嚇到差點爆粗

4小時前0

參加夏宇童、孫協志百萬婚禮爆哭！　田中千繪見習大婚⋯親曝「登記進度」

  1. 小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！
    1小時前65
  2. 混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！
    7小時前165
  3. 走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」
    18小時前62
  4. 29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」
    8小時前22
  5. 替身墜落文化部祭重罰
    3小時前121
  6. 「啦啦隊女神」不捨中華隊輸球！　回飯店做1事
    2小時前64
  7. 蔡瑞雪三度發聲！　「並未有當眾接吻行為」
    6小時前2438
  8. 快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文
    12小時前4254
  9. 女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了
    1小時前
  10. 蔡瑞雪「雪地親密片」被瘋傳！揭真實5男旅伴發聲了
    9小時前1417
