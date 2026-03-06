女星八點檔婚後不孕…遭尪羞辱「跟當小三的媽一樣」！甩巴掌離家

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情進入新一波高潮，何宜珊飾演的「春燕」與老公「大川」（王盈凱飾）爆發婚後最大衝突。夫妻倆因生育問題陷入激烈爭吵，衝突更將持續延燒，在6日晚間最新劇情發展，心碎的春燕情緒終至失控，甚至當場狠甩大川一巴掌、憤而離家出走。

▲何宜珊和王盈凱在《寶島西米樂 守護》發生爭執。（圖／台視提供）

何宜珊劇中婚後始終無法懷孕，自覺無法完成公婆期待，內心充滿愧疚，甚至主動向老公提出離婚，卻意外引爆夫妻多年心結。無奈老公卻認定不能生只是藉口，懷疑何宜珊想回頭找前男友，一氣之下更指她「跟當過小三的媽媽一樣不守婦道」，一番踩地雷的發言令人咋舌。

何宜珊直言「吵架就吵架，牽扯到對方父母真的不行，那一刻理智整個斷線，大川（王盈凱飾）等於是拿刀往我心臟插。」，她坦言連續拍攝高張力吵架戲，連喉嚨都累了「感覺喉嚨緊緊的，要很用力才發得出聲音。」，回到休息室後她還不忘拍拍自己、安慰自己。





劇中，何宜珊婚後生活好不容易進入甜蜜期，夫妻關係卻又因生育問題再度陷入谷底，她忍不住替角色喊話「真的好想回寶島！我的付出家人好像都沒有看到，但我也真的已經很努力了，翻開劇本都覺得好痛苦。」

巧合的是，劇中「前男友」盧彥澤當天也現身棚內探班，他打趣表示「大川質疑春燕要去找中和，結果中和真的在外面等！」，讓現場氣氛瞬間輕鬆不少。何宜珊透露王盈凱是第一次被打巴掌，因此特地提前詢問對方想法「你希望我真打嗎?」，但更讓王盈凱頭痛的是超長台詞與情緒連續輸出，他苦笑表示「我現在真的只能先背詞，一切看導演怎麼安排。」

為配合「2026 WBC 世界棒球經典賽」精彩賽事轉播，《寶島西米樂 守護》3月5日、3月6日、3月9日及3月10日四天，將順延至球賽轉播結束後接續播出。邀請觀眾在為中華隊熱血應援後，繼續鎖定台視年度大戲《寶島西米樂 守護》。