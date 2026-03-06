ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
海產捐75％肝救癌父
WBC輸澳洲還有救！專家揭續命劇本
短劇女神爆蹭秀翻車！
最好哭台劇！大咖影后接生「想到已逝女兒」：痛到極致就不會痛

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部以真實動物園為背景的暖心職人喜劇《動物園》持續熱播中，自於Disney+上線以來，憑藉細膩的劇情穩坐排行榜前三名。Disney+也釋出兩部全新的花絮影片，曝光主演邵雨薇、王柏傑初見動物的歷程，邵雨薇笑認自己太愛猴子，拍攝時炙熱的眼神反而嚇退動物，直呼是「追星最成功」的橋段。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

王柏傑則坦言「動物當然不好拍」，長時間的等待需要很有耐心、像是在引導小朋友；想看更多《動物園》名場面的拍攝秘辛敬請鎖定Disney+ YouTube頻道。而隨著劇情推進，劇中角色與動物之間的深刻羈絆，讓無數觀眾紅了眼眶，更被網友一致封為「今年最好哭的台劇」。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

直擊人心的生命重量：迎新與告別的極致催淚

《動物園》以最高製作規格，特地南下高雄壽山動物園實地取景，將野生動物的最真實樣貌搬上大銀幕。故事圍繞著為保住飯碗而被迫南下實習的廣告女強人朱欣葵（邵雨薇飾），與個性嚴謹、不擅言詞的資深保育員蘇冠州（王柏傑飾），兩人在陪伴動物的過程中，從最初的互不理解，逐漸萌生出溫暖的曖昧情愫。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

在最新集數中，劇情迎來了極具張力的情感高潮。由金鐘視后柯淑勤飾演的資深保育員江麗琴，在一場拼命為羊接生的戲碼中，將對過世女兒的無盡思念與遺憾，全數傾注於迎接新生命的雙手之中，極具感染力的演出惹哭大票觀眾。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

就連邵雨薇在拍攝時，都忍不住在鏡子前深受震撼、當場淚崩；另一頭，看似冷酷的王柏傑，在面對已離世的紅毛猩猩「咪咪」時，流露出深情且心碎的告別，完美詮釋了將溫柔深藏於心底的鐵漢柔情。

痛，才是療癒的開始 — 柯淑勤談親情與生命哲學

談及這場令全台觀眾動容的接生戲，柯淑勤透露，拍攝當天正是她進組的第一天，被問及如何在現場醞釀如此高濃度的情緒，她坦言演員無法事先「準備」這種感受，一切都仰賴當下環境給予的饋贈，像是醫院的長廊、靠牆的椅子、斜射的光影、窗外的細雨「必須先把情緒打開，然後努力去感受、接收現場獻給你的一切，當下的感受才是最真實的。」

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

面對劇中觸及的傷痛與告別，柯淑勤也毫不迴避地分享了她對「痛」的獨到理解「必須要全心全意地走進痛苦裡，先走進去，才能走出來。所有細胞都在痛，痛到極致就不會痛了。痛過的人才會知道，痛才讓你看清楚痛的根源，那才是真正的療癒，你才會清醒，才會知道怎麼辦。」

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

對於《動物園》的必看亮點，柯淑勤給出了最真誠的邀請「如果你想暫時躲開人類複雜的社會狀態，一定要來看《動物園》。人類是最複雜的一種動物，大家喜歡動物，就是因為發現牠們好簡單，人不可能這麼簡單。如果在生活中你迫切需要一個平靜療癒的moment，希望生活不要那麼痛苦複雜，那就來《動物園》吧！」

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

幕後花絮曝光：在愛的缺憾中，被動物治癒的靈魂

Disney+ 也釋出了的「男女主角篇」幕後花絮。王柏傑透露，自己私下本就熱愛動物，在看見台灣終於有此類罕見題材的劇本後，毫不猶豫地便答應接演。他形容自己飾演的蘇冠州，是個不懂得社交與溝通的人，因此將所有的愛都寄情於動物身上，甚至會深情地對每隻動物承諾「以後你的每年生日，我都會陪你過。」

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

而邵雨薇飾演的朱欣葵，則有著截然不同的靈魂缺口。因為父親從小缺席、甚至失聯，在缺乏父愛的情感匱乏下，她只能拼命在工作中尋求成就感來麻痺自我，卻始終找不到真正的歸屬感。直到她踏入這座充滿生命力的動物園，才終於在人與動物的純粹互動中，慢慢被溫暖治癒。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

二度合作默契滿分！ 男女主角招認像「霸氣母獅」與「冷酷犀牛」

談及拍攝過程，邵雨薇與王柏傑異口同聲地笑說，在片場的日子簡直像在動物園玩樂一樣自在。二度合作的兩人早已默契滿分，不僅深知彼此的表演節奏，私下也愛互相鬥嘴。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

邵雨薇爆料自己曾被王柏傑刻意扮鬼臉驚嚇，讓她當場不顧形象大喊「你很煩！嘴巴閉起來！」足見兩人的好交情。有趣的是，若將自己比喻為動物，邵雨薇自認像是在職場上展現霸氣的「母獅子」；王柏傑則笑稱自己像「犀牛」，外表看似冷酷寡言，內心卻十分溫暖。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

此外，曾多次入圍金馬獎的李淳，這次在劇中飾演老實敦厚的大象保育員郭俊維。在日前的「快問快答」花絮中，他被王柏傑笑稱根本是隻「樹懶」，因為他無論是說話節奏還是日常行為，都自帶一種獨特的慢步調。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

李淳也幽默回應，拍完這部戲後他已徹底愛上這些動物「如果不當演員的話，我應該真的會去當動物保育員！」而王柏傑也大力讚賞李淳，直言照顧習性複雜的大象需要極度細心與無微不至的態度，這絕對不是單憑「愛動物」三個字就能輕易做到的。

▲《動物園》播出後受到許多網友喜愛。（圖／Disney+提供）

《動物園》已於 Disney+ 熱播中，邀請觀眾一同走進這座充滿溫暖與驚喜的動物園，在人與動物的日常羈絆中，找回生活中最純粹的感動與前行的力量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

