簡廷芮超正親妹生了！　甜曬兒子萌照：痛楚化作同等幸福

記者王靖淳／綜合報導

簡廷倪是女星簡廷芮的親妹，她在去年9月公開分享自己答應男友的求婚，事隔3個多月的時間，更曬出超音波照，正式宣布升格成為準媽媽。為此，她今（5）日在社群發文PO出一段影片，驚喜宣布自己已順利卸貨，迎來寶貝兒子的誕生。

▲簡廷倪生了。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）



簡廷倪在文中明確標註了兒子的生日「2026.03.01」，並以簡短卻充滿力量的四個字「母子均安」，向所有關心她的親朋好友及粉絲們報平安。回想這段孕期時光，簡廷倪也在文末吐露身為人母的真實心聲，「這270天共生的負重與痛楚，都在與你見面的那一刻，化作了同等的幸福。」

▲簡廷倪去年宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）



此前，簡廷倪在去年9月發文公開喜訊，分享接受男友求婚的心情。她坦言，自己小時候對於「求婚」幻想過無數次，「沒想過真的到來時，是無法言語的感動。從來不曾對我大聲說話的你，那句『願意嗎』，問得倒是大聲！」同年12月更在社群曬出超音波照，引發熱議。如今發文宣布寶貝兒子出生，再度喜獲一票親友留言祝福。