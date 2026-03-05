ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝京穎懷雙胞胎「驚覺鼻子變大」　親吐心聲：一切是最好的安排

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，去年底驚喜宣布懷孕，事後也透露懷雙胞胎，且性別是女生，平時會透過社群記錄生活的她，今（5）日發文分享孕期的容貌改變。

▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎坦言「女生愛美是天性」，並大方分享，自己在懷孕期間除了明顯感受到代謝變慢外，更深受腿部身體水腫所苦；不僅如此，因為賀爾蒙改變，她發現自己背部及胸前容易冒痘痘。最讓謝京穎感到驚訝的，莫過於五官上的轉變。她透露，懷孕竟然讓她的鼻子變大，面對這樣的狀況讓她不禁直呼：「真的嚇到我了。」

▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎曝孕期改變。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎透露，她上網查了才發現，鼻子變大確實是孕婦常見的生理現象，產後一段時間就會恢復。面對體態與容貌改變，謝京穎認為，首要任務是要先接納身體在這段時間的變化，並且學會好好擁抱這階段的每個情緒。最後，她也感性地表示：「最後時刻提醒自己，愛自己不用因為自己完美不完美，而是你很幸運能擁有這段美好的人生經歷，謝謝一切都是最好的安排。」

謝京穎張書偉Energy結婚

