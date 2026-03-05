《豆腐媽媽》替身案惹怒政府！文化部祭重罰「最慘禁3年」　2劇組補助飛了

記者蕭采薇／台北報導

近期八點檔《豆腐媽媽》發生替身演員於高處墜落的嚴重職災事件，引發各界高度關注。為了避免憾事重演，文化部長李遠與勞動部長洪申翰在第一時間便多次通話商議對策。5日兩部會更聯手召開「如何提升影視業職場安全衛生研商會議」。李遠重話強調，雖然理解台灣影視環境相對辛苦，但「產業發展絕對不能以犧牲工作者安全為代價」。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）

替身墜落惹怒兩大部會！李遠：不容妥協的準則

文化部自2023年起便與勞動部啟動「影視安全檢查專案模式」，全面推動預防指引與高風險檢核表。然而近期再度發生嚴重意外，讓兩部會決定祭出鐵腕。李遠表示，很遺憾再度發生職安事件，未來文化部將透過影視製作補助評選及處罰機制，嚴格要求製作單位及電視台遵守規範。

他強調，提高懲罰與要求劇組配合檢查，絕對不是要找碴或增加拍攝困擾，而是要時刻提醒所有從業人員，共同維護影視產業更永續的未來，「先安全，再拍攝」是唯一的準則。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身。（圖／家屬提供）

出重手拔補助！已有2劇組慘遭「除名」退件

為了讓業界有感，文化部影視局長王淑芳在會議上直接亮出「重罰機制」。她指出，目前影視局各類製作補助要點皆已明定將「職業安全」列入關鍵評選項目，至今已經有2個案例因為嚴重違反《職業安全衛生法》，慘遭評審委員會決議「不予補助」。

不僅如此，若獲補助的劇組事後被查出違反相關勞動法令，文化部將視情節輕重，直接廢止其一部或全部的補助金受領資格，要讓不顧人員安全的劇組付出慘痛代價。

違規最慘「禁申請3年」！爆破、水下高危作業強制通報

不僅現有補助會飛了，未來的懲罰將更加嚴厲！王淑芳進一步宣布，文化部將提高違反職安的罰則，不僅將「不得再申請影視局製作補助金」的年限從原本的1至2年，大幅調高為「2至3年」內，且禁令範圍將擴大至影視局的所有各類補助。

▲文化部部長李遠出身業界，理解台灣影視環境相對辛苦，但「產業發展絕對不能以犧牲工作者安全為代價」。（圖／記者蔡玟君攝）

勞動部職安署長林毓堂也提出，後續將研修法規，強制要求拍攝單位在進行臨水、水下、動火、爆破及2公尺以上高處作業前，必須辦理危險作業通報。文化部也請職安署同步提供裁罰公文，納入未來的評選黑名單參考，期盼透過跨部會的重罰與第三方輔導機制，徹底落實「拍前把關，安全先行」。