AI逼真復活豬哥亮！《高雄有顆藍寶石》揭秀場內幕　高凌風、鳳飛飛全躍上海報

曾轟動全台的「藍寶石大歌廳」是無數台灣人的青春回憶！金馬導演楊力州最新力作《高雄有顆藍寶石》，5日公開海報與預告。最讓影迷驚喜的是，預告中竟運用最新擬真AI技術「逼真復活」秀場天王豬哥亮，瞬間將觀眾拉回70、80年代那個群星璀璨、笑聲震天的黃金歲月。

▲《高雄有顆藍寶石》帶領觀眾回到曾紅遍全台的「藍寶石大歌廳」年代。（圖／高雄流行音樂中心提供）

AI復活秀場天王！豬哥亮重登大銀幕金句連發

為了重現當年南台灣最耀眼的娛樂傳奇，預告片一開場便祭出超大彩蛋，AI重現的豬哥亮一出場就霸氣宣告：「80年代最傳奇的歌廳，舞台上七彩金光，舞台下鈔票數不完，連笑聲都金光閃閃。」叱吒風雲的主持人康弘更在片中直言：「你有沒有來過，就可以證明你的身價。」

▲《高雄有顆藍寶石》預告中不僅以擬真AI技術復活秀場天王豬哥亮，也訪問了豬哥亮長子謝順福。（圖／高雄流行音樂中心提供）

不僅余天、胡瓜、費玉清、鄧麗君等巨星都曾在此大放異彩，此次公開的主視覺海報更邀請金漫獎得主小莊（莊永新）操刀，用極具戲劇張力的畫筆，讓豬哥亮、高凌風、賀一航、羅霈穎、鳳飛飛與許不了等已故巨星「跨時空同框」，惹哭不少資深粉絲。

出品方高雄流行音樂中心執行長丁度嵐也大讚：「在過往資料匱乏的前提下，有賴力州導演深厚的敘事功力，把藍寶石的故事講得既生猛又有趣！」

▲《高雄有顆藍寶石》回顧當年舞台群星雲集的盛況，黃西田也在此嶄露頭角。（圖／高雄流行音樂中心提供）

沒唱過不算出道！楊力州揭開南台灣「魔幻空間」

導演楊力州透露，當初決定接下這部紀錄片，不僅是因為藍寶石大歌廳曾經繁榮卻驟然消失，更因為它承載了台灣庶民最深刻的集體情感。楊力州感性表示，這是一整個時代娛樂萌發的起點，對許多南部家庭而言，是第一次親眼看到明星的地方，更是約會、商業應酬與家庭聚會的魔幻空間。

▲「藍寶石大歌廳」是屬於台灣的秀場文化傳奇。（圖／高雄流行音樂中心提供）

在那個電視資源全集中在台北的年代，高雄硬是用秀場文化撐起了一片江湖，甚至在業界流傳著「沒去過藍寶石，就不算出道！」的超狂封號。

高流迎5週年！「藍寶石三連發」帶觀眾重溫秀場風華

隨著時代變遷，藍寶石雖已淡出視線，但高雄流行音樂中心自2022年起透過舉辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，成功將這份熱情「復活」，狂吸逾五萬人朝聖。適逢高流五週年，官方特別祭出「藍寶石三連發」史詩企劃，除了已上市的專書，紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》將於4月10日接力上映，隨後更會在5月9日、10日母親節檔期舉辦盛大演唱會。透過不同形式的載體，完整還原這段影響台灣娛樂圈深遠的傳奇盛世，邀請全台觀眾進戲院重溫當年的笑聲與感動。

▲康弘當年也自「藍寶石大歌廳」發跡。（圖／高雄流行音樂中心提供）