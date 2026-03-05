天心首戰鬼片：面目全非也可以！　韓國尪停車場「超猛特訓」嚇到差點爆粗

記者蕭采薇／台北報導

靈異驚悚電影《祭弒》，由曹佑寧、項婕如、天心與莊凱勛演出，電影改編自駭人的邪教獻祭題材，莊凱勛在片中飾演賭債纏身的父親，竟為求翻身不惜拿幼子運勢當作祭品，引發一連串血腥厄運。而首度跨足恐怖片領域的金鐘影后天心，不僅破天荒挑戰面容陰鬱的五寶媽，戲外更遭到攝影師老公的「魔鬼特訓」，超真實的嚇人招數讓她哭笑不得。

▲ 天心《祭弒》首演鬼片，立志成為觀眾的噩夢。（圖／威視電影提供）

韓國尪車庫躲貓貓逼出恐懼！天心發毛放話：要我面目全非也可以

私下性格開朗的天心，這次在《祭弒》中必須展現被恐懼吞噬的絕望感。為了完美詮釋，她頻頻在家對著老公演練，卻慘遭冷處理。直到某天兩人在超市停車場，老公竟使出大絕招上演失蹤記！天心心有餘悸地回憶：「我只聽到雙黃燈滴答作響，叫他卻只聽到自己的回音，下一秒他突然從柱子後冒出來，真的嚇到差點問候他！」結果老公竟冷冷拋出一句：「記住喔，下次演害怕就是這個感覺。」這場震撼教育雖然讓她氣炸，卻也大讚超級受用。

▲天心《祭弒》主動陪小演員對詞、走位，憂靈異場景嚇到小孩。（圖／威視電影提供）

除了老公神助攻，天心也為戲徹底拋開女神包袱。當導演邱晧洲定裝時詢問尺度，她霸氣宣告：「要我面目全非都可以！」身為恐怖片狂熱者的她，更野心勃勃地期盼能成為觀眾的噩夢，直言：「我要把恐懼植入他們的腦袋裡，然後久久無法散去。」有趣的是，面對片中驚悚的靈異場景，天心原本還擔心會嚇壞小童星們，沒想到孩子們全把片場當遊樂園，甚至反過來安撫她：「天心媽媽，我們都不怕！」

▲天心繼大愛劇集《我們六個》後再度詮釋多子之母，笑稱像帶足球隊。（圖／威視電影提供）

劇組老宅撞鬼驚見「詭異黑影」！項婕如狂燒聖木、曹佑寧捲血祭謎團

同樣是首次演出鬼片的項婕如，在片中飾演性格鐵齒的大女兒「念琪」，與天心有著極度緊繃的母女對手戲。她對天心一秒切換情緒的深厚功力佩服得五體投地，驚呼：「上一秒情緒爆發，下一秒又聊起哪家東西好吃，情緒收放自如的，真的好厲害，我在她身上學到不少小撇步。」而自認膽子極小的她，開拍前不僅求好護身符，每天下戲更是狂燒聖木與鼠尾草淨化磁場。

▲天心、項婕如《祭弒》首演母女，上演「相愛相殺」對手戲。（圖／威視電影提供）

即便做足防護措施，拍攝現場仍傳出令人毛骨悚然的靈異插曲。項婕如透露，某日在老公寓取景時，攝影師竟透過觀景窗看見鏡頭後方站著「怪影」，但詭異的是，回放畫面卻一切正常，嚇壞現場所有工作人員。而隨著片中家裡頻發怪事，由曹佑寧飾演、出身宮廟且具備靈媒體質的同學「小拓」決定介入驅邪，卻意外掀開這場豪賭人命的血祭背後，藏著無法挽回的恐怖真相。

▲項婕如自認膽小，拍《祭弒》每天下戲不忘燒聖木淨化。（圖／威視電影提供）