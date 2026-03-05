參加夏宇童、孫協志百萬婚禮爆哭！　田中千繪見習大婚⋯親曝「登記進度」

記者蕭采薇／台北報導

日籍女星田中千繪5日出席茶飲品牌活動，分享農曆過年期間到台東走春的放鬆時光。除了開心大嗑美食，她日前也受邀參加孫協志與夏宇童的婚禮，透露在台下忍不住哭了？而面對自己主演的經典國片《海角七號》霸榜18年的票房紀錄遭新片打破，她也吐露真實心聲。

▲田中千繪日前出席了孫協志與夏宇童的婚宴，在台下感動大哭。（圖／記者湯興漢攝）

出席夏宇童百萬婚禮爆哭！鬆口與范逸臣「終身大事」進度

田中千繪日前出席了孫協志與夏宇童的婚宴，回憶起當天場景，她感性表示，到了這個年紀其實已經很少收到婚禮邀請，能親自參與這對新人人生新篇章的開幕時刻，內心非常感動。特別是聽到夏宇童媽媽在台上的致詞，更是讓她在台下忍不住眼淚潰堤。

至於被問到參與了這麼心動的過程，自己和范逸臣的進度是否也有可能「偷偷登記」了？她笑回「順其自然」，並透露現在已經不會被催婚，承諾：「如果有什麼訊息，一定會跟大家說。」

▲田中千繪和范逸臣愛情長跑多年。（圖／記者湯興漢攝）

《海角七號》18年神話遭打破！大氣狂讚新片：我哭了兩次

由田中千繪主演的《海角七號》曾締造5.3億元票房佳績，霸榜台灣影史國片冠軍長達18年，直到近期才被破7億票房的《陽光女子合唱團》超越。面對神話被「超車」，田中千繪絲毫不覺得可惜，反而非常開心：「我自己就去戲院看了兩次！我是跟有女兒的媽媽朋友一起去看的，她哭得比我還厲害。」

她大氣樂見台灣影視圈有這麼好的成績，期盼大家繼續為國片加油，也趁機向台灣導演們喊話，希望能多多找她拍戲。

經典賽「台日大戰」陷兩難！過年衝台東靠喝茶解膩

聊到農曆過年的行程，田中千繪笑說自己就是和親朋好友到台東看美麗的風景，一路開心地吃吃喝喝。被問到體重有沒有增加？她自信表示平常吃飯都會搭配原萃茶飲來解膩去油，所以不用刻意控制。

▲田中千繪笑說，「台日大戰」就是她最苦惱的時候。（圖／記者湯興漢攝）

此外，近期正逢世界棒球經典賽（WBC）熱潮，本身也有在看棒球的她非常關注賽事，不過遇到「中華隊對決日本隊」的台日大戰戲碼時，在台灣發展多年的她坦言每次都很苦惱：「這真的是讓我最困擾的問題！但我希望兩隊都要加油，邊喝茶邊看球賽，就是我最享受的時刻。」