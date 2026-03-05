真愛無誤！席琳娜節目上「深情激吻」男友髒腳丫　網看傻：這絕對是真愛

記者蕭采薇／綜合報導

美國小天后席琳娜（Selena Gomez）與知名音樂人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）自認愛以來，放閃程度屢屢突破天際！班尼日前被網友嫌腳太髒，而席琳娜用行動回應網友的酸言酸語，當眾對著男友沾著灰塵的腳趾「深情一吻」。

▲班尼布蘭柯被網友嫌腳太髒，席琳娜護愛直接親上去。（圖／翻攝自X）

先前班尼才因為一雙宛如「黑炭」的髒腳丫在網路上遭到瘋傳炎上，兩人在最新一集的Podcast節目中，席琳娜直接親上班尼的腳，超狂的護愛舉動立刻在網路上掀起熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友曾爆「黑炭腳」嚇壞網！席琳娜霸氣狂親腳趾

班尼布蘭柯在知名戀足評分網站「WikiFeet」上的評價是相當普通的3顆星（滿分5星），但他之前曾因一張腳底板黑到發亮的「黑炭腳」照片，讓大批網友飽受驚嚇。

▲班尼布蘭柯被網友嫌腳太髒，腳底板有如黑炭。（圖／翻攝自X）

不過在本週二播出的Podcast節目《Friends Keep Secrets》中，席琳娜用行動證明了什麼叫真愛無敵。她毫不介意男友的腳趾再度成為網路笑柄，直接對著班尼的第二根腳趾親了下去。

雖然這次班尼的腳底板沒有像上次那樣黑得誇張，但畫面上仍能明顯看出腳趾上還卡著一些灰塵與碎屑，而席琳娜顯然完全不在乎。

暢聊生小孩突放閃！外媒打趣認證：最狂靈魂伴侶

這段超閃的「親腳丫」插曲，其實發生在兩人正準備深入探討關於「生小孩」的成熟話題時。當時班尼十分隨性地將雙腳跨放在桌子上，席琳娜則抓緊機會，低頭對著他的腳趾深情獻吻，這突如其來的舉動甚至讓班尼當場害羞臉紅。

▲席琳娜熱戀班尼布蘭柯，直讚這是她「從未有過的健康關係」，兩人已經訂婚。（圖／環球提供）

這段畫面曝光後，也讓外媒與網友忍不住打趣說，如果還有人搞不懂這兩人的「愛的語言」，答案很明顯就是腳丫！這種毫無畏懼、眼裡只有彼此的愛，絕對稱得上是天造地設的「腳底伴侶」（Solemates / Soulmates）。