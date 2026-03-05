TWICE來了！限定驚喜只有10天搶先登台　「親筆真跡」現身快閃店

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團TWICE迎接十週年，終於首度登上台北！《TWICE WORLD TOUR WORLD TOUR IN TAIPEI》將於20日至22日連續三天於臺北大巨蛋秒殺開唱。正式開唱前，主辦單位Live Nation Taiwan打造官方快閃店，期間限定快閃店將於3月14日至3月23日登場，地點位於華山1914文化創意產業園區（中4A館），現場還將展出極為珍貴的「全員親筆簽名球衣」讓粉絲得以近距離拍照打卡成員親筆真跡，絕對是本次快閃店最具代表性的夢幻展品！

▲TWICE大巨蛋開唱前，快閃店先登台北。（圖／Live Nation Taiwan提供）



為呼應臺北大巨蛋演出盛事，快閃店特別限量推出城市專屬 T-Shirt「台北限定款（TAIPEI EXCLUSIVE）」，包含經典黑、白兩色供粉絲收藏。現場除了同步販售多樣化的生活單品與全新品項，如質感極佳的專屬睡袍（ROBE）、卡帶造型 NFC鑰匙圈、以及九位成員的圖像應援扇（IMAGE PICKET）與零錢包外，店內更特別規劃了多處拍照打卡裝置，並展出成員親筆簽名球衣作為「鎮店寶」，讓粉絲能近距離欣賞，更是展區一大亮點。

▲TWICE官方限定快閃店只有10天。（圖／Live Nation Taiwan提供）



此外，現場更驚喜設置 DIY 掛繩手作區，讓ONCE能親自體驗創作樂趣，打造獨一無二的應援配件。全系列商品與體驗皆為限時限量供應，預計將吸引大批粉絲前往朝聖，提前為大巨蛋的盛大演出預熱。

除了豐富的週邊，快閃店現場也精心規劃多重消費應援禮，凡於現場消費即可獲得隨機成員刮刮卡一張（共九款）；若單筆消費達2800 元（含）以上，可獲得極具收藏價值的限量隨機成員自拍小卡。此外為維持現場秩序及動線安全，本次快閃店將採「線上實名制預約」，粉絲需先於3月8日上午11點透過拓元售票系統進行預約，屆時僅有預約成功並攜帶實體票券者，方能進入區域購買官方周邊商品及進入裝置體驗區進行打卡。滿額贈禮的小卡數量有限且不接受併單計算，每筆交易限領一份。