港劇女神拍短劇遭酸：掉價！
營養師教你吃出「快樂荷爾蒙」
昆凌澳洲豪宅曬「周董視角」吃湯圓
蔡瑞雪爆不倫「那個凱文」！妻昔讚他單純被挖！網揶揄：愛會消失

凱文與老婆Angel過去恩愛受訪曝光，讓網友忍不住酸「愛會消失對嗎」。（翻攝自黃山料YouTube、蔡瑞雪IG）

▲凱文與老婆Angel過去恩愛受訪曝光，讓網友忍不住酸「愛會消失對嗎」。（翻攝自黃山料YouTube、蔡瑞雪IG）

圖文／鏡週刊

當年青澀「北一女神」蔡瑞雪搖身變成火辣女星，分手孫麥傑後，感情狀態備受關注，不過4日被爆疑與已婚《GQ》編輯長「那個凱文」發展不倫戀，如今凱文與老婆Angel過去恩愛受訪曝光，也讓網友忍不住酸「愛會消失對嗎」。

模範夫妻凱文與與妻子Angel，愛情長跑多年，2人在2018接受網紅作家黃山料訪問被挖出。當時2人已在一起8年半，互動仍相當甜蜜，談起對另一半的看法時，Angel挽著凱文說，「我老公無敵三八、比我還愛漂亮，頭腦非常單純，還常惹我生氣」，只要看到對方的笑容，她便瞬間氣消，心情也因對方而好轉；凱文則大呼最幸福的時刻，就是兩人躺在床上看電影。Angel也大讚凱文平時會替她按摩、倒熱水、擠牙膏，2人也已培養出默契，「我們現在誰先起床，就先幫誰擠牙膏」。

由於凱文被爆出最小的女兒才剛出生，就偷吃蔡瑞雪，過往也多次經營溫馨顧家的形象一夕崩塌，讓不少網友挖出過往訪談片段，直呼「好諷刺的影片」、「所以愛是會消失的，對吧」、「7年前，又一個印證的例子」、「好一個7年之癢，好一個單純偷吃」。

至於爆出不倫戀的蔡瑞雪，神隱一天後，今（5日）發出律師聲明指出，去年11月透過友人認識男方，指對方曾表示與其配偶已經處於分居狀態，強調「本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友之關心與支持。」並表示不再就此事做出回應，若再傳遞不實言論，將依法提起訴訟、維護權益。


北海道禁斷之旅　徵信社突爆大瓜公開「接吻關鍵片」：滑雪滑到身體裡
王定宇傳「劈腿小11歲前妻」奉子成婚！被女記者乾爹嗆聲　X人妻疑雲全曝光
人氣男偶像爆偷吃酒店妹！滾床「流汁套套」被抓包　前女友不甘毀滅式爆料

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」
張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺

陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

