蔡瑞雪爆不倫「那個凱文」！妻昔讚他單純被挖！網揶揄：愛會消失

▲凱文與老婆Angel過去恩愛受訪曝光，讓網友忍不住酸「愛會消失對嗎」。（翻攝自黃山料YouTube、蔡瑞雪IG）

圖文／鏡週刊

當年青澀「北一女神」蔡瑞雪搖身變成火辣女星，分手孫麥傑後，感情狀態備受關注，不過4日被爆疑與已婚《GQ》編輯長「那個凱文」發展不倫戀，如今凱文與老婆Angel過去恩愛受訪曝光，也讓網友忍不住酸「愛會消失對嗎」。

模範夫妻凱文與與妻子Angel，愛情長跑多年，2人在2018接受網紅作家黃山料訪問被挖出。當時2人已在一起8年半，互動仍相當甜蜜，談起對另一半的看法時，Angel挽著凱文說，「我老公無敵三八、比我還愛漂亮，頭腦非常單純，還常惹我生氣」，只要看到對方的笑容，她便瞬間氣消，心情也因對方而好轉；凱文則大呼最幸福的時刻，就是兩人躺在床上看電影。Angel也大讚凱文平時會替她按摩、倒熱水、擠牙膏，2人也已培養出默契，「我們現在誰先起床，就先幫誰擠牙膏」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於凱文被爆出最小的女兒才剛出生，就偷吃蔡瑞雪，過往也多次經營溫馨顧家的形象一夕崩塌，讓不少網友挖出過往訪談片段，直呼「好諷刺的影片」、「所以愛是會消失的，對吧」、「7年前，又一個印證的例子」、「好一個7年之癢，好一個單純偷吃」。

至於爆出不倫戀的蔡瑞雪，神隱一天後，今（5日）發出律師聲明指出，去年11月透過友人認識男方，指對方曾表示與其配偶已經處於分居狀態，強調「本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友之關心與支持。」並表示不再就此事做出回應，若再傳遞不實言論，將依法提起訴訟、維護權益。



更多鏡週刊報導

北海道禁斷之旅 徵信社突爆大瓜公開「接吻關鍵片」：滑雪滑到身體裡

王定宇傳「劈腿小11歲前妻」奉子成婚！被女記者乾爹嗆聲 X人妻疑雲全曝光

人氣男偶像爆偷吃酒店妹！滾床「流汁套套」被抓包 前女友不甘毀滅式爆料