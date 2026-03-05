混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光　被經紀公司下令封奶！

記者黃庠棻／台北報導

30歲混血女神鄭芯恩今（5）日擔任思薇爾40週年代言人，為了拍攝成果漂亮，鄭芯恩花半年鏟肉6公斤，以48公斤完美體態展示胸罩，至於平常怎麼保養美胸，她的必做2步驟是擦乳液、全身雷射除毛。

▲鄭芯恩出席內衣品牌記者會。（圖／記者周宸亘攝）



鄭芯恩本身熱愛豐胸，聽到什麼小秘訣都會嘗試一下，她說「有陣子流行黃豆粉，我就每天狂喝黃豆粉拌牛奶，倒到黃豆粉根本攪不開，很激烈地希望自己豐滿一點。」她還吃了青木瓜四物飲、蜂王乳，聽說現在瘋豐胸果凍，她也想來試試看。

▲鄭芯恩出席內衣品牌記者會。（圖／記者周宸亘攝）

私底下，鄭芯恩的穿搭風格是歐美辣妹，她喜歡one piece貼身洋裝、平口小可愛、豹紋款的性感單品，盡量凸顯身材最重要，但以往她的作品多是扮演女學生，因此被經紀公司封印乳溝。





▲鄭芯恩出席內衣品牌記者會。（圖／記者周宸亘攝）

隨著遠赴法國拍攝宣傳大片，鄭芯恩終於可以解放小女人的一面，善盡代言人的職責說「內衣集中效果真的很好，讓我看起來很豐滿，穿起來更有自信。」她也期許自己像周曉涵一樣，創下10年代言里程碑「如果有的話真的是會非常棒。」

▲鄭芯恩出席內衣品牌記者會。（圖／記者周宸亘攝）