初孟軒搭好友鍾岳軒拍BL親密戲「靠酒精壯膽」　台日混血男星甩7kg

記者黃庠棻／台北報導

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

故事改編自九歌散文集《觀看流星的正確方式》中鍾旻瑞的同名篇章，以「當願望成真，我們是否承擔得起代價？」為核心命題，在奇幻設定中交織青春情感與自我認同議題，打造一部兼具療癒質感與話題張力的全新力作。

今（5）日官方同步釋出前導預告「皓永CP篇」及「海哲CP篇」，並公開雙CP視覺海報，兩組CP曖昧值拉滿的對視瞬間、失控升溫的激情熱吻畫面首度曝光，引爆粉絲熱烈討論。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》劇情圍繞在兩組情感線，由初孟軒飾演陳皓維、鍾岳軒飾演何向永，組成情感張力十足的「皓永CP」；余杰恩飾演李宛哲、各務孝太飾演濱口蒼海，則攜手打造火花四射的「海哲CP」。在流星傳說牽引下，四人展開命運重組的旅程。

當願望實現，記憶卻開始鬆動，身分逐漸失序；在愛與失去之間，他們被迫直視過往傷痕，也重新思考「被理解」與「成為自己」的真正意義。最新釋出的預告中，埋下身分錯置與記憶消退的伏筆，甜虐氛圍讓人既期待又揪心，也為角色關係走向留下巨大想像空間。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

鍾岳軒與初孟軒時隔五年再度合作，兩人不只是演技更加純熟，默契更在「一個眼神間」瞬間到位。鍾岳軒笑說「這一次有種彼此都長大了的感覺。」他也表示，因為私下交情深厚，彼此之間幾乎沒有禁忌與界線，反而能毫無保留地投入角色。

然而，這次合作遠比想像中艱鉅。初孟軒直言，拍攝過程壓力爆表「角色在劇本裡橫跨不同階段狀態，還有親密戲、水下拍攝，再加上時間壓力與酷熱天氣，種種因素加壓在彼此身上，如果不是岳軒跟我一起完成這部作品，我想壓力可能會成倍增長。」

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

在前導預告「皓永CP篇」中，鍾岳軒與初孟軒的親密戲片段一曝光，曖昧張力瞬間引爆社群，粉絲激動直呼「這默契太真實了吧！」為了建立肢體默契，劇組特別安排親密指導課程，鍾岳軒笑稱「原本以為越熟的人要有親密肢體接觸會尷尬，所以上課前我們各自都有喝點小酒壯膽。」

進入真正排練後，過程比想像中順利，鍾岳軒打趣補充「第一次這麼認真接觸，才發覺他體溫真的非常高。」初孟軒則形容，親密指導課程「是一個非常夢幻的體驗。」課程中我們需要不斷試探彼此，也更加了解彼此的身體、加深對彼此的信任。全心投入角色時，那份化學反應無須刻意營造，而是自然而然發生。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

余杰恩與各務孝太首次搭擋就火花十足，戲裡戲外默契滿點，關鍵竟來自兩人共同的「穿搭購物魂」。余杰恩笑說「當你熱愛的事情剛好對方也喜歡，很難沒有默契。」從品牌話題聊到穿搭細節，話匣子一開就停不下來。

身為日本文化愛好者的余杰恩，也把各務孝太當成「行走的日本小百科」，不只交流流行趨勢、動漫文化，連劇本裡的語言細節都互相支援，中文台詞卡關一起解、日文語感不順馬上調整，目標只有一個「讓拍攝順利，大家早點收工。」各務孝太則透露「我們從日常生活了解彼此才越來越熟，感覺他很懂我，有時候我講錯詞，他也能馬上get到我真正想表達的意思。」

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

為了更貼近角色，余杰恩在聲音與肢體語言上做足功夫「我走一個偏南部熱情那一派的感覺，咬字上可能不那麼字正腔圓，肢體動作也放大，有太陽就去曬，讓自己更接近小島居民的生活狀態。」各務孝太飾演船員，為了讓膚色比其他角色更健康，還特別參加助曬課程，笑稱自己「黑到人生新高度！」

前導預告「海哲CP篇」中，兩人親密戲展現的好身材也讓粉絲眼睛一亮。各務孝太透露「很多畫面幾乎沒有穿上衣，我希望在鏡頭前看起來更有線條，所以刻意飲控、運動瘦身，減了7公斤。」這對CP組合也讓粉絲迫不及待想見證他們在螢幕上迸發的火花與魅力。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。

小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了的」小右深深吸引。

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲《向流星許願的我們》由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車,開車不喝酒。

【組自救會逃命】台人困卡達求助只被回「等」　自費包車衝沙國搭機

