29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」　爸是八點檔男星林義芳

記者黃庠棻／台北報導

29歲女星林宜禾是資深演員林義芳的女兒，承襲爸爸演藝衣缽當演員，2022年宣布與同為演員的蘇安邦結婚，婚後也積極「做人」想生小孩，5日出席中視《樓上樓下》開鏡記者會，竟透露已於去年5月離婚「恢單」，忍不住當場落淚，還透露現在有「恐男症」。

▲林宜禾是資深演員林義芳的女兒，低調透露已離婚。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林宜禾與蘇安邦2022年9月21日登記結婚，取「愛妳禾禾就愛妳」的諧音，同時當天也是父親林義芳70歲農曆生日，當時相當甜蜜。對於離婚原因，她透露是因兩人目標已經不一樣，離婚後也祝福彼此，至於爸爸的反應，她笑說「我爸超開放的，他說『這又沒什麼，現在哪個年輕人沒離過婚？』」

▲林宜禾透露已與蘇安邦離婚。（圖／翻攝自IG）

但尷尬的是，辦完離婚後沒多久，林宜禾就與蘇安邦一起合作拍攝同一部《戲說台灣》，工作團隊也都知情兩人關係生變，但還是拿出專業態度面對工作，「希望好聚好散。」但也因此，林宜禾苦笑說，下一個對象一定要是圈外人。

▲林宜禾是資深演員林義芳的女兒。（圖／翻攝自IG）

除了還會在拍戲場合碰到面有點尷尬，林宜禾也坦言，演員收入不穩定，「如果要生小孩，靠我一個人有一點吃力。」這也是離婚原因之一「價值觀有點不太一樣。」因為她很喜歡小孩，未來還是希望有伴可以共組家庭，但目前還不考慮凍卵。

▲林宜禾是資深演員林義芳的女兒。（圖／翻攝自IG）