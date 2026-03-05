八點檔女神出嚴重車禍…3個月後復工！開刀鎖骨留傷疤「眼眶紅了」

記者黃庠棻／台北報導

中視八點檔《樓上樓下》今（5）日舉辦開鏡記者會，主演群柯叔元、翁家明、顏曉筠、龍語申、林宜禾、陳子強、元六、何璦芸、李緻、黃靖雅、大件、邱毅宏、皺守宏皆一同出席。其中，顏曉筠11月底遭遇嚴重車禍，時隔3個月正式宣告回歸。

▲八點檔《樓上樓下》舉辦開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

顏曉筠11月底遭遇嚴重車禍，當時她正在八點檔《好運來》演出關鍵角色「江芸菲」，嚴重的傷勢讓她不得不暫別劇組，後續由白家綺臨時接棒演出。休息了3個月後，顏曉筠今（5）日終於正式復工，只見她穿著一襲淺藍色洋裝現身，氣色、狀態看起來都恢復得相當不錯。

▲顏曉筠出席《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

談到現況，顏曉筠透露自己目前只有右手可以舉起來，當時車禍開刀的傷口在左邊鎖骨旁邊，坦言「只要看到傷疤心裡都會害怕」，講到激動之處忍不住紅了眼眶，但她轉念一想自己也因為此事成長很多，還能開玩笑「我現在含金量很高」，因為目前左側身體有鋼釘在身上。

▲顏曉筠出席《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

對此，顏曉筠表示目前醫生暫定在6月取出她身上的鋼釘，從出院之後自己就很努力地在做復健，現在左手已經可以舉到一半，只是她因為身體還沒復原，生活中最大的困難就是穿衣服，現在多會選擇好穿脫的上衣。由於她是騎機車發生車禍，她笑說「不可能騎摩托車出去」，選擇以捷運、公車代步。

▲顏曉筠出席《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）