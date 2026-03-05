蔡瑞雪切割那個凱文「雪地親密片」被瘋傳！揭真實5男旅伴發聲了

記者黃庠棻／台北報導

蔡瑞雪近日爆出偷情人夫KOL「那個凱文」，形象受到打擊。沈寂了一天，稍早正式發出聲明，表示自己與男方在2025年11月透過朋友介紹認識，強調「平時僅為一般朋友關係往來」。雖然她嚴正切割與男方關係，網路上仍流傳雙方一同滑雪的影片。對此，她也透過友人發聲。

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）

蔡瑞雪被週刊爆料與已婚的GQ編輯長凱文親密同遊北海道，在台灣還一同過夜，引發議論。她在神隱一天之後發出聲明，不僅強調雙方僅是朋友關係，對方曾跟她提及自己「與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜」，而她身為朋友「僅單純給予朋友間之關心與支持」，完全否認了兩人有超越友誼的行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡瑞雪澄清沒跟那個凱文一起去滑雪。（圖／翻攝自IG）

雖然蔡瑞雪切割與那個凱文的關係，但網路上仍有網友表示手上握有雙方一同滑雪的親暱影片。對此，蔡瑞雪透過青禾文創執行長發聲「針對近日於 Threads 上流傳之滑雪影片，經查證該影片內容與本人無關。影片中人物並非本人，相關揣測純屬網友自行聯想。」

▲蔡瑞雪澄清沒跟那個凱文一起去滑雪。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，蔡瑞雪也嚴正表示「本人並未與王先生共同滑雪，特此一併澄清。為避免不實訊息持續擴散，特此說明，後續不再就此事回應。」強調自己到日本滑學並非與那個凱文同行。

▲蔡瑞雪曬出一同滑雪的友人。（圖／翻攝自IG）

此外，蔡瑞雪也在社群網站上發文，分享自己在日本滑雪時都跟教練待在一起，其中一位旅伴是叫做Evan的健身、滑雪教練，男方長相帥氣、身材健壯，她更曬出對方在民宿裡做料理的畫面，另外還有玩單板的教練以及幫忙拍攝的好友，還有另一名幫她按摩的男子。

▲蔡瑞雪曬出一同滑雪的友人。（圖／翻攝自IG）



【蔡瑞雪聲明】

受蔡瑞雪女士委託，提供補充說明給媒體朋友知悉，以澄清資訊、平衡報導

各位媒體朋友大家好，我是青禾文創執行長曾懷瑩Sophia，受蔡瑞雪女士委託，針對有爭議的事情，進行以下補充說明

針對近日於 Threads 上流傳之滑雪影片，經查證該影片內容與本人無關。影片中人物並非本人，相關揣測純屬網友自行聯想。

此外，本人並未與王先生共同滑雪，特此一併澄清。為避免不實訊息持續擴散，特此說明，後續不再就此事回應。

若已報導此滑雪影片的媒體朋友，敬請協助刊登當事人對於事件的補充說明，以澄清資訊、平衡報導。若並無報導此影片，也請媒體朋友知悉實際詳情。