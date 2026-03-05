短劇女神岳雨婷爆蹭秀翻車！遭踢爆時裝周「自費買位」　官方當場逐出

記者田暐瑋／綜合報導

大陸「短劇女神」岳雨婷憑藉多部熱門短劇走紅，卻屢爆爭議，近日她前往巴黎參加時裝周，成為短劇界首位受知名大牌邀請藝人，一度引發關注，不過她在抵達巴黎後，卻突然宣布不會出席，被爆出其實是自費參加，並未獲得品牌官方邀請。

岳雨婷的團隊在出發前曾高調宣傳，稱她是短劇圈第一位受邀出席時裝周的藝人，但日前她卻發聲明表示因「不可抗力因素」無法如期參加，接著有許多時尚博主和業內人士爆料，她是透過仲介購買入場名額，並未獲得品牌的官方邀請，因此當日無法入場，品牌方甚至沒轉發她的時裝周相關照片，令她的處境更加尷尬。

▲岳雨婷爆自費買時裝周入場票。（圖／翻攝自微博）



事實上，岳雨婷有「短劇女神」封號，演過《折腰》、《夜色撩人》、《君侯本無邪》等劇，但先前被指控她帶著大批粉絲擅自闖入一對素人的婚房「討喜糖」，甚至在現場喧賓奪主，將別人的婚禮變成自己的見面會，負面爆料衝上微博熱搜。

面對網路議論，岳雨婷工作室發出嚴正聲明，駁斥「擅自帶領粉絲闖入素人婚房」為不實信息。聲明中澄清，岳雨婷當日是在拍攝工作間隙，「受到婚禮新人的家人明確邀請後，方才前往婚房致以祝賀」。

