長澤雅美女兒對人偶講話「畫詭異塗鴉」　《鬼娃娃》封日版安娜貝爾

日本國民女神長澤雅美主演的年度恐怖話題作《鬼娃娃》，在日本創下突破18億日幣（約新台幣3億6000萬元）的亮眼票房成績，片中飾演姊妹的童星本田都都花和池村碧彩，更成為本片的恐怖擔當，她們跟神祕人偶小禮接力交織出令人毛骨悚然的陰森氣息，牽動觀眾每一根緊繃神經，電影被譽為「日版安娜貝爾」。

▲長澤雅美主演的《鬼娃娃》受封日版安娜貝爾。（圖／翻攝自《鬼娃娃》電影官方X）



《鬼娃娃》由矢口史靖執導，找來長澤雅美擔任女主角。在童星人選方面他也費盡心思，飾演大女兒「芽衣」的是本田都都花，她曾演出過電影《八犬傳》及大河劇《怎麼辦家康》，也是導演在創作人偶「小禮」時的靈感來源。

▲▼電影裡，長澤雅美女兒對人偶講話，詭異情境嚇壞她。（圖／翻攝自 《鬼娃娃》電影官方X）



小女兒「真衣」則由池村碧彩飾演，她在發現藏在壁櫥角落的人偶「小禮」後，從此跟小禮形影不離，不僅天天跟她說悄悄話，甚至照著小禮的指示，畫出一連串詭異塗鴉，甚至身上出現傷痕，嚇得長澤雅美趕緊把人偶打包丟進垃圾車，未料卻衍生出更多駭人情節。

池村碧彩曾在日本音樂劇《SPY×FAMILY間諜家家酒》裡扮演主角「安妮亞」，可愛模樣受到矚目，在《鬼娃娃》中不時讓長澤雅美嚇到冒冷汗的她，戲外其實是個愛撒嬌嘴又甜的小女孩，她先是大讚長澤雅美本人超級無敵漂亮，接著興奮地說：「聽到能演她的女兒後，我簡直開心到不行，好像在做夢一樣。」天真直率的發言讓一旁的長澤雅美笑得合不攏嘴。



長澤雅美透露，《鬼娃娃》之所以能拍出許多令人印象深刻的精彩場面，多虧本田都都花與池村碧彩的努力與投入；導演矢口史靖也表示，兩人真摯的演技激發了長澤雅美的母性，無論是牽著女兒回家的幸福神情、順手抱起孩子的自然動作，還是面對危機時展現的為母則強，都讓觀眾看見與過往截然不同的長澤雅美。《鬼娃娃》將於3月6日上映。