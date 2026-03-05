網友突收許孟哲私訊約打球！竟真是本人「扼腕錯過」　他笑：怕被當詐騙

記者孟育民／台北報導

藝人許孟哲2019年結婚、育有一雙兒女，從偶像成為人夫人父後，生活重心明顯轉變，顧家形象逐漸被外界看見。今年適逢5566成軍25週年，他也分享一路走來感謝所有的緣分與機會，未來只要有合適的合作都樂意嘗試。近年隨飢餓遊戲外景奔波全台，他卻養成一個固定習慣，行李箱裡一定放著羽球拍。收工後，他不是回飯店休息，而是打開手機搜尋當地羽球社群，只要時間對得上就私訊報隊。

▲許孟哲把握時間打羽球。（圖／晴空鳥提供）

他笑說第一次傳訊息時其實很猶豫，還擔心被當成詐騙，沒想到對方直到他本人現身球場前都半信半疑，過程中也常被球友認出合照簽名，意外成了另類粉絲見面會。因為熱愛羽球，他也不時在社群與粉絲互動。

近日有網友分享一段「超扼腕」的經歷也引發討論。該名網友表示，自己因為沒有追蹤許孟哲的帳號，結果錯過對方先前開放的羽球臨打報名私訊，直到兩週後才發現訊息，讓他懊悔直呼「是不是該唱5566的《我難過》」。貼文曝光後，不少網友笑稱這根本是「最心痛的錯過」，相當可愛又充滿戲劇化。

▲許孟哲私下都會社群尋覓求咖。（圖／晴空鳥提供）

今年適逢5566成軍25週年，從偶像團體成員一路走到外景主持與戲劇演出雙線發展，他的轉變逐漸被看見。他在《火車來去》與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中自然流暢的台語表現受到關注。他透露台語基礎來自童年與外婆的日常對話，真正的磨練是在2015年拍攝大愛劇《望你早歸》時建立語感與自信。《火車來去》播出後甚至有導演詢問是否挑戰台語八點檔，雖因時間未能配合，但這也成為對演技與語言能力的肯定。對於未來是否接演全台語影集，他表示並不排斥，只要角色與時間合適，都願意嘗試。

▲許孟哲願意嘗試各種領域工作。（圖／晴空鳥提供）

談到時間分配，他坦言陪家人與孩子始終擺在前面。工作行程滿檔、外景奔波全球各地，但家庭時間一定先保留，運動則抓空檔安排。他與老婆孟姿會一起打羽球，孩子則採慢慢來的方式，在公園練習盯球與基本動作，不急著正式訓練，也不給壓力。