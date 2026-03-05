《換乘》海恩曾胖到70kg　運動、飲控5秘訣「這餐絕不吃」維持50kg

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星海恩透過戀愛實境秀《換乘戀愛4》打開知名度，節目播出後，她從空姐轉職當YouTuber，而擁有完美比例的她，令粉絲不斷敲碗減肥秘訣，她4日首度分享自己維持體態的方式，強調必須要運動、飲控同時進行，曾經因為沒有飲控一度胖到70公斤，列出5項必瘦秘訣。

▲海恩曾胖到70kg，公開飲控5大秘訣，絕對不吃宵夜。（圖／翻攝自海恩YouTube）

海恩透露自己並非天生瘦的體質，在考上空姐前透過「節食」的方式瘦到50公斤，但機艙食物實在太好吃了，於是在當空姐的期間，她幾乎沒有飲控，再加上當時愛上運動，幾乎天天重訓，直接練成又壯又胖的身材，體重飆升到70公斤。

影片中，海恩以自身經驗強調「飲控重要性大於運動」，她有著切身之痛，列出5項飲控必瘦秘訣，首先吃飯順序從蔬菜到蛋白質最後才是澱粉，第二點碳水化合物（澱粉）、蛋白質、脂肪必須均衡攝取，第三點澱粉以蕎麥、燕麥、藜麥、糙米、豆類、地瓜、玉米等複合碳水化合物食物為主。

▲海恩曾胖到70kg。（圖／翻攝自海恩YouTube）

第四點在早上空腹時盡量吃得乾淨，比如雞胸肉、堅果、蔬菜類，最後一點就是絕對不吃宵夜。海恩也表示，必須要有運動搭配才會效果好，不論是哪種運動都行，只要是自己喜歡、堅持得下去即可。靠著運動、飲控雙向進行，身高170公分的海恩從70公斤瘦到50公斤，驚人毅力令粉絲佩服不已。