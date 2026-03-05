ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳子強爆狠甩女總裁後首露面！　被問「假公益真斂財」鬆口全說了

記者黃庠棻／台北報導

資深男星陳子強近年則多接觸藝術及公益。怎料，他近期被週刊爆料與一名女總裁交往之後，提議把自己的畫作開發成文創商品，女總裁為挺男友花了300多萬元，沒想到雙方感情突然出現裂痕，最後因為錢的關係對簿公堂。今（5）日陳子強在風波後首度露面，被問及此事也低調做出回應。

▲陳子強（左二）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子強（左二）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

陳子強今（5）日出席中視八點檔《樓上樓下》開鏡記者會，是他爆出感情風波以及疑似「假公益真斂財」之後首度露面，他被問及自己的藝術事業僅低調回應「一切交給公司，不攻擊，不惡言相向」，關於女總裁提告他也說道「律師已經在處理了」。

▲陳子強（左二）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子強（左二）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，陳子強被問及公益款項動向，他強調「我出道這麼多年，沒叫人家投資過。公益有很多種，現在有律師在處理。」經紀人趕緊跳出來「做公益都有捐出去，對報導現在都有律師處理。」他又被問到是否覺得委屈，他態度自然地說道「無辜的話今天就不會在這裡」。

▲陳子強（左三）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子強（左三）出席八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（圖／記者黃克翔攝）

至於感情狀況，陳子強一開始切割女總裁說「不是前女友。」再被問到一次兩人關係，他避重就輕「不重要啦，現在走到司法。」對於目前是否單身或有對象，他則避而不談，求救一旁的命理老師謝沅瑾，開玩笑說道「在修行」。

