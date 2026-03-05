太夢幻！張清芳三度攻蛋「嘉賓名單曝光」天王天后天團成員都來了

記者蔡琛儀／台北報導

歌壇東方不敗張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆一年，正式宣布將於4月26日三度攻蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」為公益而唱，替長照醫療籌募興建基金，更號召一票星友包括張艾嘉、庾澄慶、巫啟賢、Ella、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台，林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將到場力挺。

▲張清芳揪圈內好友攻蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）

張清芳過去連續七年親赴醫院義唱，集結天王天后好友到醫院慰勞第一線護理人員。她表示：「我唱歌給護理人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們，工作不能說放假就放假，更不奢望、不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她自2025年起擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立一所有完整醫療系統的長照機構，為此她發願集結各界善款，目標8億元，當初為了公益演唱會場地，她甚至公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡，希望促成美事，如今真的許願成功。

▲張清芳向來熱心公益。（圖／上引娛樂提供）

談到醫院缺工與缺病床等社會問題，張清芳表示：「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子，醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。