桃園鐵玫瑰熱音賞來了！　總獎金破150萬

《桃園鐵玫瑰熱音賞》邁入第14屆，5日在桃園展演中心舉辦徵件起跑記者會，由金曲製作人王治平正式宣告本屆賽事啟動，總獎金高達新臺幣150萬元，更邀請曾參與鐵玫瑰熱音賞、榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語歌手獎」姑慕‧巴紹「回娘家」站台，擔任本屆鐵玫瑰熱音賞推廣大使，期盼她以「熱音賞學姊」的角色，透過自身創作歷程與參賽經驗，號召更多優秀音樂人勇敢投稿、加入競逐行列。

評審總召王治平認為音樂創作有兩大要點：旋律，辨識度且有記點；歌詞，真實具有畫面、情緒張力、好唱的記憶點。並建議參賽者：「舞台演出要有穩定台風、熟練演出、最重要的是透過歌聲要唱出誠懇的靈魂。」他更希望音樂團隊透過比賽相互認識與交流，藉由比賽找到能進入樂壇才華洋溢的音樂人。王治平最近正在製作動力火車、郁可唯、曾沛慈的音樂作品，閒暇時間也在Live House做自己的演出，與一些優秀的音樂夥伴切磋音樂。

推廣大使-姑慕‧巴紹很感恩過去參與鐵玫瑰熱音賞讓她有機會分享自己的作品，開啟對創作的信心，也給所有熱愛音樂創作的朋友一個很棒的平台，非常榮幸開心擔任今年的推廣大使。她表示：「音樂創作就像呼吸，去感受每一口不同的氣息，就像感受生活；而演出就像生命的綻放，呈現我和我的人生，所以格外珍惜每一個讓大家有機會認識姑慕的舞台。」

她也鼓勵參賽者們，創作是自由無拘無束的，沒有邊界，無止盡的，把想說、想傳達的寫在旋律和詞裡，將現場演出當作自己的主舞台、自己的演唱會，享受當下。近期她做了一首新歌〈Sapah 家〉，特別找同鄉的福音饒舌歌手HenrV一起製作演唱，並預告今年將辦個人專場。