韋禮安生日曝超狂喜訊！　驚喜獻「重磅大禮」粉暴動了

韋禮安宣布在今生日（5日）當天送粉絲生日禮，宣布「國泰世華銀行2026韋禮安HI WE1 韋，您好」演唱會將於5月30日唱進台北小巨蛋，演唱會的名稱來自「接電話」的概念，韋禮安說：「當你說『喂？您好』，代表一段連線正式開始。這次把『接起電話』的瞬間，延伸成一種人與人之間的關係。透過音樂，我希望串起我和觀眾之間的那條線；甚至讓來到現場的人，也能因為同一首歌而彼此連結。人生很重要的一件事，是願意接起那條關係的線。而這場演唱會，就像是一通打給彼此的電話。」

上一輪的演唱會，韋禮安與擔任導演的蘇打綠樂團貝斯手馨儀合作愉快，這次兩人再次攜手合作，韋禮安笑說：「合作這麼多次之後，那種熟悉感反而讓我們更敢冒險；知道彼此會接住對方，所以可以嘗試更大膽的編排和呈現。這次的火花，我自己都很期待。請大家拭目以待！」

馨儀也表示：「韋禮安全新演唱會，彷彿一通神秘的電話，連通觀眾與禮安，當你打開耳朵，往話筒裡看進去，最真實的音樂語言，將打破韋時空與載體，成為禮安與粉絲間獨一無二的播放連結。觀眾可以期待這次演出的歌單及編曲，除了新歌，還特別收錄一些隱藏版遺珠曲目，透過有趣的改編或串連，帶給耳朵全新感受！」

為了這次的視覺拍攝，韋禮安首次挑戰穿上豹紋褲造型，他坦承一開始看到這條褲子，內心有點猶豫，擔心自己可能無法駕馭這條比較狂野的褲子，但試穿後發現，竟然蠻適合的，笑說：「我覺得它剛好代表這場演唱會想呈現的樣子。大家可能習慣看到我比較正經、投入、深情的一面，但其實我也有比較詼諧、活潑、甚至帶點玩心的一面。」



忙於演唱會的籌備之外，韋禮安也正忙於全新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》的準備工作，以及各地演出活動不斷，因此適逢生日發布舉辦演唱會喜訊，他仍笑說：「雖然我的演唱會是『韋 您好』接電話的概念，但我希望生日當天可以沒有電話，關掉手機，不被打擾，好好享受me time的一天，但大概是現在最奢侈的願望了。」演唱會將於3月14日正式啟售。

