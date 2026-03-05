千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手吳俊宏與林琇琪日前受邀赴新加坡韮菜芭城隍廟「歡樂鬧元宵演唱會」開唱，睽違3年再度合體，接連飆唱〈重出江湖〉、〈愛我你甘敢〉等金曲，現場尖叫聲不斷，兩人更狂收上百個紅包，現場像是下起「紅包雨」從天而降，人氣爆棚。

▲ 吳俊宏攜手林琇琪新加坡開唱。（圖／豪記提供）

有「仙界口譯姐」封號的林琇琪自2023年加入豪記唱片後聲勢看漲，歌曲〈愛我你甘敢〉點閱破千萬，3年演出超過500場，檔期排到明年2月，元宵期間更收到50多包紅包，宛如真人版招財貓，直呼馬年開春就大豐收。

台語小王子吳俊宏則分享自己的副業飯湯店過年天天營業12小時，忙到不可開交，年後計畫全家出遊，甚至鬆口想再添一寶，笑說馬年要「事業、家庭一起衝」。

▲吳俊宏、林琇琪在新加坡迎接「紅包雨」。（圖／豪記提供）

兩人這次一登場便掀高潮，台下粉絲爭相湧向舞台送上紅包祈福。吳俊宏笑說口袋幾乎裝不下，林琇琪則直呼這是最特別的元宵禮物，滿滿心意將帶回台灣。

演出之外更上演「美食馬拉松」，吳俊宏當起地陪大啖肉骨茶，林琇琪則被叻沙征服，卻因迷路繞了半小時才回飯店，笑料不斷。兩人也透露已有星馬主辦方接洽後續演出，海外市場持續發酵。