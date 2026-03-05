ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手WOODZ（曹承衍）在當兵期間，透過歌曲〈Drowning〉逆行音樂排行榜，退伍後迎來事業巔峰期，上遍各大綜藝節目。近日，他首度登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》談到已逝父親，爸爸在海外去世，當年僅20歲的他突接噩耗，飛到國外把爸爸接回家鄉，養成他現在獨立又成熟的性格。

▲▼ 20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

▲▼WOODZ接到噩耗，爸爸在海外去世，他親自去把爸爸接回家。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

▲▼ 20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

WOODZ過去以本名曹承衍闖蕩演藝圈，他雖透過歌曲〈Drowning〉爆紅，但其實演藝道路並不順遂，2014年先是以團體UNIQ出道，只可惜後來紅的只有中國成員王一博。接著參加選秀節目入選X1，卻因節目爆出黑箱，團體活動被迫中斷。

演藝活動坎坷，WOODZ直到單飛後，事業才慢慢起步，他近日登上談話性節目首次坦言「很多人以為我的家庭環境很好」，但其實他在20歲那年失去父親，爸爸在2016年驟逝，當年接到噩耗，「爸爸在海外去世了，我就抱著爸爸的骨灰回到韓國」，他從未對外講過父親的事，第一次透過《劉QUIZ ON THE BLOCK》曝光細節，預告片於5日公開，令歌迷感到不捨。

▲▼ 20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

▲▼WOODZ原本是足球選手，下定決心想當歌手轉行。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

▲▼ 20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

WOODZ揭露自己從小踢足球的過往，13歲為了當選手前往巴西受訓，但他夢想當歌手，鼓起勇氣跟媽媽說：「其實我一直待在韓國是有原因的，我想當歌手。」結果他被媽媽罵「在我好聲好氣的時候，現在給我去踢球」，逗得劉在錫當場大笑，完整節目內容預計在11日晚間在韓播出。

