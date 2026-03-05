ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

采子消失5年露面！
手搖飲「1名稱超混亂」全網崩潰
蕭煌奇新婚「揭當爸進度」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許維恩 Lulu黃路梓茵 陳漢典 王月 蔡瑞雪 沈玉琳 春風 潘若迪

爸壽命恐剩3個月！海產捐75％肝臟救癌父　虛弱病床照曝「忍痛怕他愧疚」

記者孟育民／台北報導

藝人海產（劉威廷）以電視節目《大學生了沒》打開知名度，去年又因捐肝救父受封「國民孝子」。近日他登上《聚焦2.0》透露父親因肝硬化合併B肝帶原，長期追蹤時發現三顆約3公分的肝癌腫瘤。原本以為可透過栓塞治療，但效果有限，醫師更直言若持續惡化，壽命恐只剩三個月，建議直接換肝，嚇得他當機立斷對父親說：「爸，我的肝你拿啦！」沒想到父親誤會，以為他在飆罵三字經，反問「你幹嘛罵我？」這段有趣的插曲也成功緩解當下沉重的氣氛。

▲▼藝人海產（劉威廷）登上《聚焦2.0》分享捐肝救父的背後故事。（圖／年代提供）

▲海產登上《聚焦2.0》分享捐肝救父的背後故事。（圖／年代提供）

配對檢查順利通過後，海產火速排開工作，捐出自身75%肝臟，他坦言「說不害怕是假的」，不僅手術前夜緊張到難以入眠，術後復原更是煎熬，連最基本的呼吸訓練都疼痛難耐，他強忍劇痛反覆練習，鼓勵父親「我都可以了，你一定也可以！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於術後採自控式嗎啡止痛，只要按壓便會發出提示聲響，目睹父親每聽見一次便露出愧疚神情，海產乾脆主動停用止痛裝置，寧可自己忍痛撐過復原期，也不願讓父親陷入自責的情緒裡。看著原本嚴肅寡言的父親在術後逐漸變得開朗積極、重新露出笑容，他表示一切都值得，而面對外界讚賞，海產則謙虛回應：「我只是做了身為子女該做的事情。」

▲▼儘管術後劇痛難耐，為鼓勵父親積極復健，海產依然努力完成呼吸訓練。（圖／年代提供）

▲▼儘管術後劇痛難耐，為鼓勵父親積極復健，海產依然努力完成呼吸訓練。（圖／年代提供）

▲▼藝人海產（劉威廷）登上《聚焦2.0》分享捐肝救父的背後故事。（圖／年代提供）

除了為家人挺身而出，海產在投資理財上同樣果斷。資訊科背景讓他高中時便接觸虛擬貨幣，在以太幣僅約80美元時進場布局，最高漲至4,800美元，疫情期間每月被動收入穩定達20多萬元，也一度萌生退休念頭。最後在母親建議下，他將獲利轉為資產配置，不到30歲便在台中一中街購入約40坪含車位住宅，近日完成裝潢正式交屋，為人生再添一筆成績單。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

海產劉威廷大學生了沒

推薦閱讀

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲！被爆吃人夫「切割那個凱文」：他分居中

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲！被爆吃人夫「切割那個凱文」：他分居中

3小時前

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

17小時前

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

20小時前

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

8小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

3/4 07:56

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

6小時前

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

4小時前

《天機試煉場》錄影失控！「委託人突瘋吼」急中斷　主持人嚇到逃離

《天機試煉場》錄影失控！「委託人突瘋吼」急中斷　主持人嚇到逃離

5小時前

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

3/4 10:21

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

23小時前

蔡阿嘎反指標又發威？飛日看WBC被卡場外　網洗版求：拜託別進去

蔡阿嘎反指標又發威？飛日看WBC被卡場外　網洗版求：拜託別進去

2小時前

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

3/4 15:11

熱門影音

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」
張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺

陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

看更多

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

長澤雅美女兒對人偶講話「畫詭異塗鴉」　《鬼娃娃》封日版安娜貝爾

3分鐘前0

太夢幻！張清芳三度攻蛋「嘉賓名單曝光」天王天后天團成員都來了

17分鐘前10

網友突收許孟哲私訊約打球！竟真是本人「扼腕錯過」　他笑：怕被當詐騙

25分鐘前0

《換乘》海恩曾胖到70kg　運動、飲控5秘訣「這餐絕不吃」維持50kg

30分鐘前0

陳子強爆狠甩女總裁後首露面！　被問「假公益真斂財」鬆口全說了

37分鐘前0

桃園鐵玫瑰熱音賞來了！　總獎金破150萬

48分鐘前0

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

1小時前0

韋禮安生日曝超狂喜訊！　驚喜獻「重磅大禮」粉暴動了

1小時前0

港劇女神拍短劇遭酸：掉價！拍8天流量破10億　「喪子哭戲」被讚教科書

1小時前0

20歲痛失父親！WOODZ接噩耗：爸爸在海外去世⋯　「捧著骨灰返韓」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文
    3小時前3648
  2. 許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」
    17小時前2018
  3. Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！
    20小時前41
  4. 走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」
    8小時前62
  5. 蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道
    3/4 07:562020
  6. 迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」逃難路線
    6小時前66
  7. 許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！見手術傷口崩潰
    4小時前149
  8. 《天機試煉場》錄影失控！「委託人突瘋吼」急中斷
    5小時前
  9. 許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡
    3/4 10:215025
  10. 沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光
    23小時前108
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合