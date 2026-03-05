爸壽命恐剩3個月！海產捐75％肝臟救癌父　虛弱病床照曝「忍痛怕他愧疚」

記者孟育民／台北報導

藝人海產（劉威廷）以電視節目《大學生了沒》打開知名度，去年又因捐肝救父受封「國民孝子」。近日他登上《聚焦2.0》透露父親因肝硬化合併B肝帶原，長期追蹤時發現三顆約3公分的肝癌腫瘤。原本以為可透過栓塞治療，但效果有限，醫師更直言若持續惡化，壽命恐只剩三個月，建議直接換肝，嚇得他當機立斷對父親說：「爸，我的肝你拿啦！」沒想到父親誤會，以為他在飆罵三字經，反問「你幹嘛罵我？」這段有趣的插曲也成功緩解當下沉重的氣氛。

▲海產登上《聚焦2.0》分享捐肝救父的背後故事。（圖／年代提供）

配對檢查順利通過後，海產火速排開工作，捐出自身75%肝臟，他坦言「說不害怕是假的」，不僅手術前夜緊張到難以入眠，術後復原更是煎熬，連最基本的呼吸訓練都疼痛難耐，他強忍劇痛反覆練習，鼓勵父親「我都可以了，你一定也可以！」

由於術後採自控式嗎啡止痛，只要按壓便會發出提示聲響，目睹父親每聽見一次便露出愧疚神情，海產乾脆主動停用止痛裝置，寧可自己忍痛撐過復原期，也不願讓父親陷入自責的情緒裡。看著原本嚴肅寡言的父親在術後逐漸變得開朗積極、重新露出笑容，他表示一切都值得，而面對外界讚賞，海產則謙虛回應：「我只是做了身為子女該做的事情。」

▲▼儘管術後劇痛難耐，為鼓勵父親積極復健，海產依然努力完成呼吸訓練。（圖／年代提供）

除了為家人挺身而出，海產在投資理財上同樣果斷。資訊科背景讓他高中時便接觸虛擬貨幣，在以太幣僅約80美元時進場布局，最高漲至4,800美元，疫情期間每月被動收入穩定達20多萬元，也一度萌生退休念頭。最後在母親建議下，他將獲利轉為資產配置，不到30歲便在台中一中街購入約40坪含車位住宅，近日完成裝潢正式交屋，為人生再添一筆成績單。