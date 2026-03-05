《天機試煉場》最強巫師出爐！3位亡魂現身　最終決賽觀眾看哭

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+原創生存節目《天機試煉場》找來49位命運術士對決，經過一段長征競賽，3位話題度最高的巫師雪花、尹大滿、李素彬搶進決賽，製作單位邀來3位委託人消除心中憾事，最精彩的對決莫過於3人各自以不同方式與亡者對話，生者放不下已逝故人，看得觀眾哽咽又淚崩，再度於Threads引起熱議。

▲《天機試煉場》巫師雪花、尹大滿、李素彬搶進決賽對決。（圖／翻攝自Disney+）



《天機試煉場》自2月開播以來，討論度居高不下，節目參賽者更發現台灣熱度，紛紛現身於Threads透過翻譯軟體與台灣觀眾打招呼。4日終於迎來最終決賽，3位命運術士雪花、尹大滿、李素彬一較高下，分別選到妹妹放不下已逝姊姊、「復活樂團」第四任主唱金宰斗盼望與亡妻對話，以及最後一個痛失16歲女兒的家庭。

▲雪花幫助亡者說出無法說出口的話。（圖／翻攝自Disney+）



結局自播出後，相關片段引起觀眾熱議，當雪花被金宰斗已逝妻子附身時，發現丈夫有輕生念頭，哭著痛喊：「答應我不要了結自己的生命，不用努力地生活，只要你活著就好。」全場觀眾眼淚狂掉。

▲▼委託者突變臉，全場嚇傻。（圖／翻攝自Disney+）



而李素彬所選擇的委託者，姊姊墜樓身亡使得她大受打擊，此後便半臉癱掉，就在解怨的過程中，委託者卻突然被附身，表情冷淡怒罵「妳懂什麼」，氣氛瞬間令人發毛，連製作單位都急喊卡，最後雖沒能完成任務關卡，但過程讓人直呼「不可思議」。

▲尹大滿舉辦儀式，幫早逝的少女了心願。（圖／翻攝自Disney+）



最後尹大滿負責心臟病驟逝的16歲年輕女兒，她告訴爸爸「我下輩子出生還要當爸爸的女兒」、「比起炸雞，我更喜歡吃媽媽做的炒飯」、「不要太想我」，父女對話讓人看得熱淚盈眶。《天機試煉場》最強巫師終於出爐，而節目透過49位命運術士分享命運，「98%是決定好的，但2%是可以靠我們付出的努力所改變」、「命運在於你怎麼面對它，還有怎麼挺過去」、「命運是可以改變的，我認為你可以創造自己的命運」，節目現全部10集已在Disney+上架。